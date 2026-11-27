Der FC Bayern muss erneut auf Michael Olise verzichten. Der Franzose fehlt auch beim Hamburger SV.

Der FC Bayern muss auch im Auswärtsspiel beim Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr) auf Michael Olise verzichten. Der Offensivspieler fällt nach seiner Verletzung gegen den 1. FC Köln, wo er sich den Vorfuß geprellt hatte, erneut aus.

Das bestätigte Bayern-Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Freitagvormittag: „Michael wird nicht dabei sein. Und alles andere ist offen.“

Michael Olise fällt auch gegen den Hamburger SV aus Michael Olise fällt auch gegen den Hamburger SV aus © IMAGO/STEINSIEK.CH

FC Bayern: Kompany lenkt Fokus auf die Mannschaft

Für Kompany steht sowieso das Kollektiv im Vordergrund: „Die Priorität ist die Mannschaft, nicht der einzelne Spieler. Wenn wir das Spiel am Mittwoch mitrechnen, stehen vier Partien in neun Tagen an. Deshalb müssen wir den Kader nutzen. Wir haben denselben Anspruch (zu siegen, Anm. d. Red.) wie immer.“

Inmitten des Wirbels um Jamal Musiala versuchte der Belgier, den Fokus auf das Sportliche zu lenken: „Uns fehlen 130 Tore. Wenn alle Superstars nicht da sind, bleibt nur noch ein Superstar – und das ist die Mannschaft.“

Olise hatte bereits am Mittwoch im Champions-League-Spiel beim OSC Lille (1:2) gefehlt. Neben dem 24-Jährigen fallen derzeit auch Harry Kane, Serge Gnabry und Ismael Saibari in der Offensive aus.

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