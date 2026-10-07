Michael Olise blüht in der laufenden Saison 2026/27 so richtig auf. Sein Vereinstrainer Vincent Kompany schwärmt in höchsten Tönen vom französischen Superstar.

Mit Michael Olise verfügt der FC Bayern München derzeit vermutlich über den formstärksten Fußballer der Welt in seinen eigenen Reihen. In den bislang sieben absolvierten Pflichtspielen der laufenden Saison steuerte Olise acht Tore und vier Assists bei und setzte im Trikot der französischen Nationalmannschaft seine beeindruckende Serie fort.

Vier Tore und zwei Assists lieferte Olise in den abgelaufenen Nations-League-Spielen. Für seinen Vereinstrainer Vincent Kompany stellt sich nicht die Frage, ob Olise in der Weltklasse angekommen ist. „Ja, klar. Ohne Zweifel“, sagte der Belgier im Gespräch mit RTL/Sky Sport.

Michael Olise (l.) spielt seit 2024 für den FC Bayern Michael Olise (l.) spielt seit 2024 für den FC Bayern © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Olise? „Würde immer einer der besten Spieler sein“

Olise habe „in den letzten Jahren viele Schritte gemacht. Aber das Wichtigste für einen Trainer in so einer Situation mit solchen Spielern, und das sage ich nicht nur aus meiner Erfahrung als Trainer, sondern auch aus meiner Erfahrung als Mitspieler von solchen Spielern ist, dass der Hunger da bleibt und dass auch, wenn die Jungs in eine Umgebung kommen, wo dieses Lob nicht mehr präsent ist.“

Kompany selbst sieht keinen großen Anteil bei sich, Olise zum Weltklasse-Spieler geformt zu haben. „Ich glaube, ein Spieler mit Talent wie Michael Olise schafft das immer, er würde immer einer der besten Spieler sein“, führte er aus.

„Nicht nur sein Talent, aber auch seine Mentalität und sein Auge für Details. (…) Wie er einfach immer den Blick hat auf etwas, was andere vielleicht nicht sehen und das auch im Training. Und das führt dazu, dass der Junge jetzt einfach schon ein besonderer Spieler im Weltfußball geworden ist.“

DEINE MEINUNG

Olise spielt seit Sommer 2024 für den FC Bayern. In 114 Pflichtspielen erzielte er bereits 50 Tore für den deutschen Rekordmeister und bereitete weitere 58 Tore vor.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach