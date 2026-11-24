Die Fußball-Bundesliga plant laut Sport Bild ab 2029/30 fünf zusätzliche Topspiele am Samstagabend. Auch für die 2. Liga hätte das Konsequenzen

Bundesliga zur Primetime am Samstag? Das sehen offenbar die Pläne der Fußball-Bosse vor. Wie die Sport Bild berichtet, sollen ab der Saison 2029/30 fünf Erstliga-Partien pro Spielzeit samstags um 20.30 Uhr ausgetragen werden. Das Liga-Präsidium um Hans-Joachim Watzke habe den Plänen bereits zugestimmt, die Weichen für die neue Anstoßzeit seien gestellt. Das bisherige Samstags-Topspiel um 18.30 Uhr soll dem Bericht zufolge bestehen bleiben.

Hintergrund sind die Vorbereitungen auf die Vergabe der nationalen Medienrechte für die Spielzeiten 2029/30 bis 2032/33. Die Liga erhofft sich durch die Spiele zur besten Sendezeit höhere TV-Erlöse. Die Samstagskonferenz soll bei den Plänen unangetastet bleiben. Stattdessen sollen vier späte Sonntagsspiele sowie eine wegen des Karfreitags ohnehin zu verlegende Partie auf den Samstagabend rücken.

Auch die 2. Bundesliga wäre von der Neuerung betroffen. Das bislang für Samstag um 20.30 Uhr angesetzte Topspiel soll fünfmal pro Saison auf den Freitag (18.30 Uhr) ausweichen. An diesen Spieltagen würde sich die Zahl der Freitagspartien im Unterhaus von zwei auf drei erhöhen. Profitieren könnte auch das ZDF, das unter Umständen die Zusammenfassungen von zwei Bundesliga-Topspielen im „Aktuellen Sportstudio“ zeigen könnte.

Ein erstes Konzept für die Vergabe der Medienrechte soll um den Jahreswechsel beim Bundeskartellamt eingereicht werden. Die Genehmigung wird Ende 2027 erwartet, die Auktion der Übertragungsrechte soll im zweiten Quartal 2028 beginnen.