Niclas Füllkrug feiert eine erfolgreiche Rückkehr nach Dortmund und sichert Bremen in der Nachspielzeit einen Punkt. Dass ausgerechnet der Busfahrer der Bremer den späten Treffer schon Stunden zuvor beinahe auf die Minute genau vorhergesagt hatte, sorgt anschließend für eine kuriose Geschichte - und einen besonderen Moment vor der Werder-Kurve.

Der Busfahrer der Bremer hatte bei der Auswärtsfahrt nach Dortmund offenbar eine ziemlich gut funktionierende Glaskugel dabei. Rund 250 Kilometer chauffierte Andreas Graßmann die Mannschaft aus dem Norden Richtung Signal Iduna Park – und das ausgerechnet an seinem 58. Geburtstag. Noch während der Fahrt kam es zu einem – wie sich danach herausstellte – skurrilen Moment.

Bremen-Busfahrer sagt Füllkrug-Tor voraus

Im Mannschaftsbus hielt Graßmann eine kleine Ansprache und wagte dabei auch einen erstaunlich konkreten Ausblick auf die Partie. Seine Prophezeiung: Füllkrug erzielt bei seiner Rückkehr in der zweiten Minute der Nachspielzeit ein Tor.

Bremens Busfahrer prophezeite ein Tor von Niclas Füllkrug Bremens Busfahrer prophezeite ein Tor von Niclas Füllkrug © IMAGO/Nordphoto

Und tatsächlich: Gut zweieinhalb Stunden später traf Füllkrug in der 90.+2. Minute. Ausgerechnet Füllkrug. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt. Kann das sein?

„Hat er wirklich“, lachte Füllkrug nach der Partie im Bauch des Dortmunder Westfalenstadions und ergänzte: „Aber zum 1:0. Das leider nicht.“

Füllkrug mit besonderem Geschenk an den Bremer Busfahrer

Denn einen kleinen Haken hatte die erstaunliche Vorhersage des Geburtstagskindes dann doch. Graßmann hatte mit einem Führungstreffer gerechnet. Stattdessen sorgte Füllkrug mit seinem Last-Minute-Tor für den späten Bremer 2:2-Ausgleich. Allzu traurig schien der 33-Jährige darüber allerdings nicht zu sein.

Und so bekam die kuriose Prophezeiung nach Abpfiff noch einen passenden Abschluss. Füllkrug nahm Graßmann mit vor die Auswärtskurve, wo beide gemeinsam mit den mitgereisten Werder-Fans feierten. Ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art für den Mann, der den entscheidenden Treffer schon auf der Hinfahrt erstaunlich genau vorausgesagt hatte.

Mit „Radler“ wolle man den Abend auf der Busfahrt ausklingen lassen. „Radler ist ja kein Alkohol“, scherzte der sichtlich glückliche Füllkrug.

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