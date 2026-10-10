Bundesliga heute: Augsburg – Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

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Der FC Augsburg empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg empfängt heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der WWK-Arena den FC Bayern zum Bundesliga-Duell

Sven Jablonski ist als Schiedsrichter angesetzt. Der FCB geht als klarer Favorit in die Partie.

Augsburg – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Beim FC Augsburg steht vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München die eigene Haltung im Mittelpunkt: „Mit dem Glauben geht es los“, lautete die Botschaft rund um den Verein. Trainer Manuel Baum bereitet seine Mannschaft auf die Aufgabe in der WWK-Arena vor.

FC Augsburg und FC Bayern München mit starken Heim- und Auswärtsserien

Der FC Augsburg verlor nur eines seiner vergangenen 14 Bundesliga-Heimspiele und musste sich dabei Mitte März dem VfB Stuttgart mit 2:5 geschlagen geben. Der FC Bayern München ist auswärts seit 28 Bundesliga-Partien unbesiegt, nachdem er in diesem Zeitraum 21 Siege und sieben Unentschieden verbuchte. Das jüngste Bundesliga-Duell beider Klubs gewann Augsburg im Januar beim 2:1 in München, während Bayern auswärts elf seiner 15 Bundesliga-Spiele beim FCA für sich entschied.

Wird FC Augsburg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Augsburg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.