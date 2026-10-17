Bundesliga heute: FC Bayern – Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Bayern München empfängt heute den RB Leipzig. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Die Aufstellungen sind da.

Harry Kane steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel und trifft heute Abend um 18.30 Uhr mit dem FC Bayern München in der Allianz Arena auf RB Leipzig.

Der Engländer hat in seinen ersten 99 Einsätzen bereits 101 Tore erzielt und damit eine Bestmarke aufgestellt. Die Partie des FC Bayern München gegen RB Leipzig findet in der Bundesliga statt, Schiedsrichter ist Tobias Stieler.

Jonathan Tah steht nicht in der Startelf Jonathan Tah steht nicht in der Startelf © IMAGO/Kirchner-Media

Bayern – Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

FC Bayern: Tah nur auf der Bank

Trainer Vincent Kompany sorgte in seiner Startelf für eine Überraschung: Abwehrchef Jonathan Tah sitzt am Samstag zunächst nur auf der Bank. Kompany lässt in der Innenverteidigung neben Dayot Upamecano erneut Minjae Kim von Beginn an ran. Auf der Linksverteidigerposition erhält Nathaniel Brown den Vorzug vor Alphonso Davies.

Insgesamt nimmt Kompany im Vergleich zum wilden 3:3 gegen Viking Stavanger in der Champions League drei Änderungen in seiner Startelf vor. Neu mit dabei sind: Dayot Upamecano, Aleksandar Pavlovic und Ismael Saibari. Tah, Tom Bischof und Lennart Karl rotieren raus.

Im Tor steht weiterhin Jonas Urbig, der den verletzten Manuel Neuer ersetzt. Trainer Vincent Kompany macht sich aber keine Sorge, dass Neuer länger ausfallen könnte. „Wir machen uns keine Sorgen, aber wir haben alle drei Tage ein Spiel, da sind dann schnell mal zwei, drei Spiele vorbei. Das ist jetzt der Fall bei Manu“, sagte der Bayern-Trainer bei Sky.

DEINE MEINUNG

Bayern – Leipzig, die offiziellen Aufstellungen:

Bayern: Urbig – Laimer, Kim, Upamecano, Brown – Kimmich, Pavlovic – Olise, Saibari, Díaz – Kane

Leipzig: Vandevoordt – Klostermann, Orbán, Castello Jr., Raum – Reitz, El Aynaoui, Banzuzi – Gruda, Nkunku, Nusa

Der FC Bayern München geht mit elf Punkten aus fünf Partien in das Duell und hat damit bereits vier Zähler abgegeben – ebenso viele wie in der gesamten Hinrunde der Vorsaison.

In der Allianz Arena fielen zuletzt besonders viele Tore: Saisonübergreifend erzielte der Rekordmeister in seinen vergangenen drei Bundesliga-Heimspielen jeweils mindestens fünf Treffer. Kane bereitete in seinen vergangenen drei Bundesliga-Partien zudem drei Tore vor, darunter zwei beim jüngsten Auftritt in Augsburg.

RB Leipzig reist mit Auswärtsserie nach München

RB Leipzig verlor saisonübergreifend die vergangenen vier Bundesliga-Auswärtsspiele und steht damit vor der Einstellung des eigenen Negativrekords von fünf Niederlagen in Folge auf fremdem Platz. Gleichzeitig haben die Sachsen nach fünf Spieltagen bereits 15 Tore auf dem Konto – mehr waren es zu diesem Zeitpunkt einer Bundesliga-Saison für Leipzig noch nie.

Antonio Nusa sammelte dabei sechs direkte Torbeteiligungen mit drei Treffern und drei Vorlagen; mit 15 erfolgreichen Dribblings liegt er gemeinsam mit Bayerns Michael Olise an der Ligaspitze.

FC Bayern München gewann die vergangenen drei Duelle mit RB Leipzig

Der FC Bayern München entschied einschließlich des DFB-Pokal-Viertelfinals im Februar die vergangenen drei Pflichtspiele gegen RB Leipzig für sich. Das jüngste Bundesliga-Heimduell mit den Sachsen endete im August 2025 mit einem 6:0 für Bayern – Leipzigs höchster Niederlage in der Bundesliga.

Für RB-Leipzig-Trainer Martín Demichelis ist die Rückkehr in die Allianz Arena auch persönlich besonders: Von 2003 bis 2010 absolvierte er 259 Pflichtspiele für den FC Bayern München und gewann viermal das Double.

Wird FC Bayern München gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Bayern München gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.