Bundesliga heute: Schalke – Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

In der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 den 1. FSV Mainz 05 heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena.

Die Schalker warten in ihren ersten beiden Heimspielen dieser Saison noch auf das erste Tor, während Mainz auswärts seit acht Bundesliga-Partien ungeschlagen ist. Schiedsrichter Richard Hempel ist für die Begegnung angesetzt.

Schalke – Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Miron Muslic beschäftigt vor dem Heimspiel auch das in den Vereinsnews thematisierte „Duell der Kuschelbären“. Zudem hat sich Loris Karius deutlich zu einer möglichen Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft geäußert. Auf dem Platz steht für Schalke bislang eine Ausbeute von vier Toren zu Buche – nur der SC Paderborn hat in dieser Bundesliga-Saison noch seltener getroffen. Nikola Katic gewann dabei 65 Prozent seiner Zweikämpfe, ein ligaweiter Topwert unter Spielern mit mindestens 50 Duellen.

1. FSV Mainz 05: Fischer ordnet Gegentore ein

Bei den Rheinhessen rückte Urs Fischer die Diskussion über die jüngsten Gegentore zurecht und nannte sie „zu negativ“. Mainz blieb zum Saisonstart zweimal ohne Gegentor, kassierte anschließend aber zehn Treffer in drei Bundesliga-Partien. Anthony Caci kommt mit Rückenwind nach Gelsenkirchen: Nach seinem ersten Bundesliga-Doppelpack war er in den vergangenen beiden Spielen an drei Toren direkt beteiligt.

Schalke 04 gegen Mainz 05: Heimserie trifft auf Mainzer Auswärtslauf

Der FC Schalke 04 verlor nur eines von 16 Bundesliga-Heimspielen gegen den 1. FSV Mainz 05 und gewann zwölf dieser Duelle. Mainz reist seinerseits mit einer Serie von acht ungeschlagenen Bundesliga-Auswärtsspielen an, darunter vier Siege nacheinander. Urs Fischer gewann in sechs Bundesliga-Duellen mit Schalke bislang nur einmal, feierte dabei jedoch mit Union Berlin einen 6:1-Sieg in der Veltins-Arena.

Wird FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Schalke 04 gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.