Burcu dankt Heldt: „Ein guter Ratgeber für mich“

Union Berlins Geschäftsführer sagte den Siegtreffer des Offensivspielers gegen die SV Elversberg voraus. Anschließend jubelten beide gemeinsam.

Horst Heldt hatte es prophezeit. Und deshalb sprintete Union Berlins Matchwinner Livan Burcu nach seinem erlösenden Siegtor für den Jubel auch sofort zum Geschäftsführer mit den hellseherischen Fähigkeiten. „Horst ist ein guter Ratgeber für mich, er steht voll hinter mir und motiviert mich immer. Auch heute, als ich reingekommen bin, hat er gesagt, dass ich einen mache“, sagte Burcu nach dem 1:0 (0:0) gegen die SV Elversberg bei Sky.

In der 81. Minute hatte der 22-Jährige nach einer geklärten Ecke ansatzlos von der Strafraumgrenze abgezogen. Seinen Schuss fälschte Elversbergs DFB-Neuling Felix Keidel unhaltbar ins Netz ab: Perfekt war Unions erster Saisonsieg im fünften Spiel und der schlechteste Start der Köpenicker Bundesliga-Geschichte vergessen. „Es war natürlich ein sehr schönes Gefühl, auch in dieser Situation drei Punkte zu holen“, so Burcu, der erst in der 58. Minute eingewechselt worden war.

Auch Trainer Mauro Lustrinelli, im Sommer vom FC Thun gekommen, war sichtlich erleichtert. Nach den jüngsten drei Pleiten in Serie und besonders dem 0:7 bei Bayern München vor der Länderspielpause hatte der Schweizer bereits unangenehme Fragen beantworten müssen. „Ich war natürlich sehr glücklich für mich, aber auch für die Unioner-Familie. Es ist einfach mal schön, den Fans den ersten Heimsieg zu schenken, und deshalb ist es bestimmt besonders“, sagte er am DAZN-Mikrofon.

Mit vier Punkten ist Union nah an den Konkurrenten im Tabellenkeller dran. Gleichzeitig macht das Erfolgserlebnis Mut für die komplizierte Aufgabe am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen das noch ungeschlagene Top-Team von Borussia Dortmund. „Wenn wir so spielen wie heute, kann man jedem Gegner Probleme bereiten. Uns ist klar, was auf uns zukommt. Wir müssen uns die Woche voll fokussieren und noch einmal eine Schippe drauflegen. Jetzt nicht ausruhen, sondern weitermachen“, sagte Burcu.