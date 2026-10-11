Rekordtorschütze Fellhauer: „Sehr coole Sache“

Der FCA-Profi trifft gegen den FC Bayern schon nach acht Sekunden.

Sein Eintrag in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundelsiga könnte Robin Fellhauer noch teuer zu stehen kommen. „Mir wurde nur eben vom Herrn Gregoritsch (Michael, d. Red.) zugeflüstert, dass ich der Mannschaft einen ausgeben muss“, sagte der 28-Jährige vom FC Augsburg nach seinem historischen Treffer beim 2:2 (1:0) gegen den FC Bayern – und grinste.

Schon nach 8,4 Sekunden hatte Fellhauer nach einem schweren Fehler von Bayern-Torwart Manuel Neuer zur Führung getroffen – schneller war zuvor kein Spieler in der Liga-Geschichte. Die bisherigen Rekordhalter Kevin Volland und Karim Bellarabi (neun Sekunden) gratulierten dem neuen Rekordhalter per Grußbotschaft. „Das“, sagte Fellhauer stolz, „ist dann schon eine sehr, sehr coole Sache.“

Für FCA-Trainer Manuel Baum war der Treffer „Wahnsinn. Ich habe gar nicht wirklich hingeschaut und schon war der Ball drin“. Luis Díaz hatte den Ball nach dem Anstoß auf Torhüter Neuer zurückgespielt. Diesem sprang das Spielgerät zu weit vom Fuß, danach chippte Neuer den Ball an den Rücken von Fellhauer, der alleine Richtung leeres Tor lief und zur Führung traf.

„Wir haben vor dem Spiel ganz klar besprochen, was die Anstoßtaktik von Bayern ist“, verriet Fellhauer. Sein Job sei gewesen, Neuer „daran zu hindern, den Ball nicht ganz so kontrolliert zu spielen. Und in dem Fall hat es super funktioniert“.