BVB hofft auf Karetsas-Comeback gegen Bayern

BVB-Profi Konstantinos Karetsas kehrt nach seiner Bänderverletzung ins Mannschaftstraining zurück. Die Entscheidung über einen Einsatz gegen den FC Bayern fällt am Freitag.

Bundesligist Borussia Dortmund darf vor dem Klassiker bei Bayern München auf ein Comeback von Konstantinos Karetsas hoffen.

Der 18 Jahre alte Offensivspieler absolvierte am Donnerstag nach seiner Bänderverletzung im Fuß erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Ob er für das Topspiel beim deutschen Rekordmeister am Samstag (18.30 Uhr) zur Verfügung steht, soll sich am Freitag entscheiden.

Konstantinos Karetsas steht vor seinem Comeback Konstantinos Karetsas steht vor seinem Comeback © IMAGO/RHR-Foto

BVB: Karetsas-Einsatz gegen den FC Bayern?

„Sofern nach diesem Training nichts Negatives auftritt“, werde Karetsas am Freitag am Abschlusstraining teilnehmen, sagte BVB-Trainer Niko Kovac. „Dann werden wir die Entscheidung treffen, ob er bereit ist, den Weg nach München mitzumachen oder nicht.“

Der griechische Nationalspieler hatte sich die Verletzung beim 0:0 bei Union Berlin zugezogen und anschließend drei Pflichtspiele verpasst. Für die übrigen Dortmunder Profis gab Kovac nach dem Pokalkrimi gegen Werder Bremen am Dienstag Entwarnung. „Sie sind wohlauf. Beim Abschlusstraining sind alle dabei“, sagte der Trainer.

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