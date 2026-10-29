Die Eintracht sucht einen Nachfolger für Markus Krösche. Laut kicker rückt der Wechsel von Joti Chatzialexiou nach Frankfurt näher.

Bundesligist Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach einem Nachfolger von Sportvorstand Markus Krösche offenbar schon weit vorangeschritten. Laut des kicker „verdichten sich die Anzeichen“ für ein Engagement von Joti Chatzialexiou. Die Suche befinde sich „auf der Zielgeraden“.

Wie SPORT1 bereits berichtete, ist Chatzialexiou der absolute Topkandidat der Hessen. Gleichzeitig gilt auch Marcel Schäfer, der aktuelle Geschäftsführer Sport von RB Leipzig, als ernstzunehmender Kandidat bei der SGE. Nicht mehr im Rennen ist derweil der Schweizer Christoph Spycher.

Joti Chatzialexiou soll der Wunschkandidat von Frankfurt sein Joti Chatzialexiou soll der Wunschkandidat von Frankfurt sein © IMAGO/Jan Huebner

Chatzialexiou vor Wechsel zu Frankfurt?

Chatzialexiou, einst in diversen Positionen bei der Eintracht und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) aktiv, übt das Amt des Sportvorstands derzeit beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus. Bei den Franken hat der 50-Jährige erst im August seinen Vertrag verlängert. Spekuliert wird deshalb über Ausstiegsklauseln und Ablösesummen.

Krösche war Mitte Oktober auf eigenen Wunsch nach über fünf Jahren bei der SGE freigestellt worden. Er gilt als Kandidat für den Posten des Sportdirektors beim italienischen Spitzenklub AC Mailand.

Unterdessen kündigte die Eintracht am Donnerstag „Anpassungen in der Aufgabenverteilung innerhalb des sportlichen Bereichs“ an. Sportdirektor Timmo Hardung erhält neben seinen bisherigen Aufgaben zusätzlich die unmittelbare Verantwortung für den medizinischen Bereich und das Nachwuchsleistungszentrum.

DEINE MEINUNG

Gleichzeitig wird Ex-Kapitän Sebastian Rode sein Trainee-Programm ab dem 1. November im sportlichen Bereich fortsetzen und dabei verstärkt Aufgaben im unmittelbaren Mannschaftsumfeld wahrnehmen.

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