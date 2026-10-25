Schafft Paderborn diesmal den Klassenerhalt? Mit Sebastian Lange, Paderborns Geschäftsführer Sport, als Gast wird beim Doppelpass die aktuelle Leistung des Aufsteigers und dessen Chancen, die Klasse zu halten, analysiert.

Am Samstag konnte der SC Paderborn gegen den Hamburger SV seinen zweiten Sieg der Saison einfahren. Für den Moment steht der Bundesliga-Underdog über dem Strich – aber reicht es auch zum Klassenerhalt?

Im Doppelpass äußerten sich SCP-Geschäftsführer Sport Sebastian Lange, SPORT1-Experte Stefan Effenberg und Gladbachs Sportchef Rouven Schröder zur aktuellen Leistung des Aufsteigers.

SCP-Geschäftsführer sieht einen möglichen Klassenerhalt als „historische Chance“ SCP-Geschäftsführer sieht einen möglichen Klassenerhalt als „historische Chance“ © IMAGO/Noah Wedel

„Wir zeigen, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir wissen, was wir können. Der Aufstieg ist organisch gewachsen. Für uns ist es ein Highlight, in der Bundesliga zu spielen“, hob SCP-Geschäftsführer Sport Sebastian Lange die Relevanz des 1:0-Sieges gegen den HSV im Doppelpass hervor. Nach sieben Spieltagen belegt der Aufsteiger mit acht Punkten aktuell den 12. Platz der Tabelle.

Das ist der Ansatz von Paderborn

Das Ziel des Klassenerhalts habe er stets vor Augen: „Wir haben bei uns Kontinuität, angefangen mit unserem Präsidenten, der den Laden zusammenhält. Wir sind sehr ambitioniert und sehen das als historische Chance, im dritten Anlauf die Klasse zu halten. Zu unserer Geschichte gehört es, dass wir Menschen immer wieder eine Chance geben. In allen Bereichen wollen wir morgen besser sein als heute.“

In jedem Spiel gehe es darum, die Möglichkeit des Klassenerhalts am Leben zu erhalten – auch wenn es sich um ein ambitioniertes Ziel handelt.

DEINE MEINUNG

Der SC Paderborn musste sich sowohl nach dem Aufstieg 2013/14 als auch 2018/19 nach einer Saison direkt wieder in Richtung zweiter Liga verabschieden. Zur Saison 2026/27 gelang mit Trainer Ralf Kettemann der dritte Aufstieg.

Entscheidende Faktoren: Kettemann, Kontinuität und Ruhe

Kettemann sei neben der Kontinuität ein entscheidender Faktor für einen möglichen Klassenerhalt, betonte Lange. „Seine große Stärke ist der Umgang, er tut allen Mitarbeitern gut und hat einen kurzen Draht zu allen. Die Qualität in der Mannschaft ist hoch, davon sind wir alle überzeugt.“

„Kettemann war für mich keine Überraschung, dass er funktioniert“, sagte auch Rouven Schröder, der die Paderborner bislang als „demütig“ wahrgenommen hat.

Der Trainer soll also ein Teil des angestrebten Klassenerhalts sein. Doch auch Zusammenhalt und Ruhe sind gefordert, meinte SPORT1-Experte Effenberg: „Viele Vereine sind besser aufgestellt, deswegen geht es nur im Kollektiv. Aber wenn sie so auftreten wie gegen den HSV, haben sie eine gute Chance.“

Er erachtete dabei auch das Umfeld als entscheidend: Bei Paderborn „kann man in Ruhe arbeiten und dort bleibt es nach zwei Niederlage auch ruhig. Das tut den Spielern und dem Trainer auch gut.“

Baurs DFB-Nominierung sorgte für Freude

Auch Ex-Paderborn-Profi Mika Baur wurde im Doppelpass thematisiert. Dass er als 1000. deutscher Nationalspieler in Jürgen Klopps XXL-Kader zum Einsatz gekommen war, erfreute Lange. „Er hatte nicht den allerbesten Start und wir sind den Umweg mit einer Leihe in die 3. Liga nach Dresden gegangen. Er ist ein junger Spieler, der sinnbildlich für die vergangene Saison steht und unseren Weg nach oben steht“, resümierte der Geschäftsführer Sport.

„Auch wenn er nicht mehr bei uns spielt, ist es für uns eine super Sache, dass er für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Darüber freuen wir uns sehr.“

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