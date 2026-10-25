Entwarnung nach Horror-Crash: Badé war „komplett weg“

Bayer-Trainer Carles Martínez informiert über den Gesundheitszustand von Loic Badé. Der Franzose war mit dem Kopf mit Hoffenheims Max Moerstedt zusammengeprallt.

Trainer Carles Martínez von Bundesligist Bayer Leverkusen hat nach dem heftigen Zusammenprall von Abwehrspieler Loic Badé Entwarnung gegeben. „Das Wichtigste ist, dass es ihm besser geht. Er ist am Sprechen“, sagte Martínez nach dem 0:3 (0:0) bei der TSG Hoffenheim über den Franzosen.

Badé war in der Nachspielzeit heftig mit dem Kopf mit Hoffenheims Max Moerstedt zusammengerasselt und liegengeblieben, er wurde mit einer Trage abtransportiert.

Badé nach Zusammenstoß zunächst bewusstlos

Der 26-Jährige sei rund eineinhalb Minuten „komplett weg“ gewesen und habe sich an „nichts erinnert“, sagte Martínez bei DAZN. Nun gehe es ihm aber wieder „normal“, fügte der spanische Trainer an: „Er ist in der Dusche.“

Badé war im Sommer 2025 nach Leverkusen gewechselt und bringt es bisher auf 26 Bundesligaspiele für den Werksklub.

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