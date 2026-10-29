Elversberg will Reaktion auf Pokalaus zeigen

Der Bundesliga-Neuling trifft auf den FSV Mainz 05, der im Pokal ebenfalls enttäuscht hat.

Nach dem Aus im DFB-Pokal will Neuling SV Elversberg ganz schnell wieder auf die Fußball-Bundesliga umstellen. „Natürlich waren wir nach dem Pokalspiel enttäuscht, einen Vorwurf konnten wir den Jungs allerdings nicht machen“, sagte Trainer Vincent Wagner und richtete nach dem 0:2 gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 den Fokus auf das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05: „Auf uns kommt eine wuchtige Mannschaft mit unheimlich viel Qualität zu.“

Auch die Mainzer haben eine Pokalenttäuschung zu verarbeiten. Das bislang stärkste Auswärtsteam der Bundesliga verlor 0:2 beim Zweitligisten VfL Bochum. „Es ist natürlich etwas unglücklich, dass wir erst in Leipzig gegen die beste Heim- und jetzt gegen die beste Auswärtsmannschaft der Liga spielen“, sagte Wagner, der mit der SVE am vergangenen Samstag eine 0:4-Niederlage bei RB Leipzig kassiert hatte.

Der Coach erwartet eine Reaktion. Gegen Darmstadt sei nicht alles schlecht gewesen. „Was die Laufleistung angeht, war es tatsächlich das laufstärkste Spiel, das wir bei einem Heimspiel jemals hingelegt haben. An der Präzision und der Boxbesetzung müssen wir allerdings arbeiten“, betonte Wagner.