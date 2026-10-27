Der Bundesligist hat ein riesiges Chancenplus, scheitert aber am eiskalten Zweitliga-Schlusslicht aus Darmstadt.

Der „ewige“ Pokalfluch hat die SV Elversberg auch bei der 13. Teilnahme und der ersten als Bundesligist erwischt. Das Überraschungsteam aus dem Saarland scheiterte beim 0:2 (0:1) in der 2. Runde überaus unglücklich an Zweitliga-Schlusslicht Darmstadt 98 und verpasste abermals den ersten Achtelfinal-Einzug der Vereinsgeschichte.

Ein Traumtor von Lars Kehl (6.) und Milan Smit (56.) ließen die eiskalten Gäste über den dritten Einzug in die Runde der letzten 16 in Serie jubeln. Und über den erst zweiten Auswärtssieg der Saison – neben dem 2:1 in der ersten Pokalrunde in Jena gab es vier Liga-Niederlagen in der Fremde.

Kurioses Tor: Darmstadt haut Elversberg raus

Darmstadt wurde gewissermaßen zur Führung gezwungen: Kehl kam für den verletzten Nicolas Verkooijen ins Spiel und trat zwei Minuten später den Freistoß aus 25 Metern traumhaft zum 1:0 in die linke obere Torecke.

Danach spielte an der Kaiserlinde nur noch Elversberg, doch der Bundesligist vergab Chance um Chance. Das 0:2 war erst der zweite Torschuss für 98 – die SVE hatte zu diesem Zeitpunkt 18. Der eingewechselte Noel Futkeu (61.) scheiterte an der Latte.

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