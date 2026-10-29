„Sensationell“: Kovac schwärmt von Kane

Der BVB-Coach freut sich über die spannende Ausgangslage - und gibt bekannt, wie er Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane stoppen will.

Die Tabellenkonstellation besitzt für Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac vor dem Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern mit dem frisch gekürten Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane einen besonderen Reiz. „Endlich mal ein spannendes Aufeinandertreffen“, sagte der Kroate, der mit dem BVB nach Punkten (beide 17) gleichauf mit dem deutschen Rekordmeister liegt. „Nicht nur wir, sondern ganz Deutschland freut sich auf das Spiel.“

Die Ausgangslage mache „die Sache sehr viel spannender“ als in den Vorjahren. „Der FC Bayern ist sicher das Nonplusultra. Wir müssen auf allerhöchstem Niveau spielen“, forderte Kovac vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Kovac freut sich auf die Aufgabe in München Kovac freut sich auf die Aufgabe in München © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Anders als etwa im DFB-Pokal gegen Werder Bremen (3:2) dürfe sich der BVB aber keine Schwächephase im Spiel leisten, sonst könne es in München „ganz schnell schlecht aussehen. Du musst bereit sein, dich zu quälen. Wir haben die Ambition, etwas mitzunehmen.“

Kovac verrät BVB-Plan, um Kane zu stoppen

Ein besonderes Augenmerk liegt nach der Verleihung am Montag auf Kane. „Man muss kein Wort über ihn verlieren. Dass er den Titel bekommen hat, sagt alles über ihn aus“, betonte Kovac, der vor allem die Entwicklung des Engländers seit dessen Wechsel nach München hervorhob: „In dem Alter nochmal den Sprung zu machen, ist sensationell.“ Kane zu stoppen, werde nicht im Eins-gegen-eins gelingen: „Wir müssen es gemeinsam schaffen.“

Ob Offensivspieler Konstantinos Karetsas im Topspiel dabei sein kann, ist noch offen. Der Grieche, der im Auswärtsspiel bei Union Berlin am 17. Oktober eine Bänderverletzung erlitten hatte, absolvierte am Donnerstag Teile des Mannschaftstrainings. Nach der Abschlusseinheit am Freitag soll laut Kovac die Entscheidung fallen, ob der 18-Jährige mit nach München reist.