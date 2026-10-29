Matthäus: Kovac wird „absolut unrecht“ getan

Der Rekordnationalspieler meint, der Rekordmeister sei "meilenweit entfernt" von der nationalen Konkurrenz um Rivale Dortmund.

Lothar Matthäus setzt im deutschen Fußball-Klassiker ganz klar auf den FC Bayern. „Ich habe keine Zweifel“ über den Sieger, sagte der Rekordnationalspieler und Sky-Experte bei einem Medientermin von RTL, die Münchner gingen für ihn als „großer Favorit“ in das aus seiner Sicht fast ungleiche Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER). „Bayern München ist meilenweit entfernt und lebt in seiner eigenen Welt, das sollte man nicht vergleichen.“

Die Favoritenrolle hätte der deutsche Rekordmeister „national in jedem Spiel inne, zu Hause noch ein bisschen mehr“, sagte Matthäus. Das hätten in dieser Saison auch schon der VfB Stuttgart und RB Leipzig zu spüren bekommen. „Die haben zusammen elf Tore kassiert, das zeigt, wie stark Bayern München ist, wenn alle Freude und Lust haben.“

Lothar Matthäus findet, dass Niko Kovac ungerecht bewertet wird Lothar Matthäus findet, dass Niko Kovac ungerecht bewertet wird © IMAGO/HMB-Media International

BVB-Offensive fehlt das Drumherum um Guirassy

Zwar sieht Matthäus die Borussia „bereit für dieses Duell, aber Dortmund hat nicht diese Qualität. Sie haben mit Guirassy einen Torjäger, aber drumherum keinen Olise oder Díaz.“ BVB-Coach Niko Kovac fehle für Spektakelfußball „das Spielermaterial“, aber auch die starke Defensivleistung der Westfallen müsse man „loben“.

Überhaupt werde Kovac „absolut unrecht“ getan, meinte Matthäus. „Er weiß selbst, dass er seine Mannschaft nicht vergleichen kann mit Barcelona, Bayern oder Paris Saint-Germain. Da fehlt auch das nötige Kleingeld.“

Die Borussia habe sich unter Kovac aber „gut entwickelt, er ist der absolut richtige Trainer für Dortmund. Dortmund steht auch für Malochen.“ Es sei daher „nicht gerecht zu sagen, Dortmund spielt nicht attraktiv. Sie spielen erfolgreich, das steht über allem.“