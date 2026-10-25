Kramaric trifft vom Punkt: Bayers Siegesserie gerissen

Die Werkself verliert bei der TSG Hoffenheim, bleibt aber mittendrin in der Spitzengruppe.

Routinier Andrej Kramaric hat die Siegesserie von Bayer Leverkusen mit dem 1000. Bundesligator der TSG Hoffenheim beendet. Der Kroate traf beim 3:0 (0:0) am Sonntag vom Elfmeterpunkt und versetzte der zuvor formstarken Werkself mit dem Jubiläumstreffer einen herben Dämpfer. Die Rheinländer verpassten nach sechs Pflichtspielerfolgen nacheinander den vorübergehenden Sprung auf Tabellenplatz zwei, sind mit 13 Punkten aber weiterhin mittendrin in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga.

Im Duell der Europa-League-Teilnehmer traf Kramaric (79.) lässig für die TSG, die nach einem schwachen Saisonstart immer besser in Fahrt kommt und ins Tabellenmittelfeld sprang. Alexander Prass (89.) erhöhte, zog beim Jubel jedoch das Trikot aus und sah Gelb-Rot. Max Moerstedt (90.+6) sorgte für die Entscheidung. Bei Leverkusen konnte Patrik Schick seine Torserie nicht ausbauen und ging am 7. Spieltag erstmals in dieser Saison leer aus.

Nach dem souveränen 2:0 bei OFI Kreta setzte Leverkusens Trainer Carles Martínez Matchwinner Jonas Hofmann trotz dessen Doppelpack wieder auf die Bank, für ihn begann Moussa Diaby auf der rechten Offensivseite. „Wir sind in einem guten Moment“, hatte Martínez vor der Partie gesagt – und seine Mannschaft begann selbstbewusst.

Nach einer schönen Passstafette über Ibrahim Maza und Schick verpasste Nathan Tella bei einem wuchtigen Abschluss das frühe 1:0 (7.). Doch auch die TSG, die mit dem Rückenwind von zwei Siegen und einem 3:0 gegen Olympique Lyon ins Spiel gegangen war, versteckte sich in der Anfangsphase nicht. Fisnik Asllani scheiterte aus leicht spitzem Winkel an Bayer-Keeper Mark Flekken (12.).

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Bei einsetzendem Starkregen blieb das spielerische Niveau überschaubar. Nach viel Leerlauf konterte sich die TSG fast zur Führung: Adam Hlozek schoss aus spitzem Winkel an den Außenpfosten. Diaby musste noch vor der Pause mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz, für ihn kam US-Nationalspieler Malik Tillman.

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert auf den Rasen, dafür konnte Schiedsrichter Daniel Siebert aufgrund einer Wadenverletzung nicht weitermachen. Für ihn übernahm der Vierte Offizielle Robert Hartmann. Bayer riss nun mehr und mehr die Spielkontrolle an sich, ohne wirklich gefährlich zu werden. Die TSG hielt kämpferisch stark dagegen.

Nach einem Foul von Edmond Tapsoba an Asllani zeigte Ersatzschiri Hartmann nach Videobeweis auf den Punkt, Kramaric traf sicher vom Punkt. Prass‘ Treffer zum 2:0 war ein übler Kopfzusammenstoß zwischen Moerstedt und Leverkusens Loic Badé vorausgegangen. Moerstedt setzte dennoch den Schlusspunkt.