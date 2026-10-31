FC Bayern: Eberl spricht über „Lethargie“ unter Tuchel

Max Eberl übt indirekt Kritik am ehemaligen Trainer Thomas Tuchel. Erst unter Vincent Kompany sei das Klima im Verein wieder besser geworden.

Die Beziehung zwischen dem FC Bayern und Thomas Tuchel war wahrlich keine Liebesbeziehung. Das wird an der immer wiederkehrenden Kritik der Bayern-Bosse am ehemaligen Trainer deutlich.

Nun hat auch Sportvorstand Max Eberl indirekt an der Fähigkeit des aktuellen englischen Nationalcoachs gezweifelt.

Max Eberl übt Kritik an Thomas Tuchel Max Eberl übt Kritik an Thomas Tuchel © IMAGO/Sven Simon

Im Mitglieder-Magazins „51“ erklärte der 53-Jährige vielsagend: „Bei einer Mannschaft wie Bayern ist die Lust mitentscheidend, zusammen etwas Großes zu erreichen. Und darauf hat der Trainer einen Rieseneinfluss. Als ich nach meinem Start im März 2024 die ersten Male im Profihaus war, habe ich gedacht: Was für eine Lethargie. Wie ein Mantel der Schwere.“

FC Bayern: Eberl schwärmt von Kompany

Zu jener Zeit hatte Tuchel die Position des Bayern-Trainers inne. Der 53-Jährige saß von März 2023 bis Juni 2024 auf der Trainerbank des deutschen Rekordmeisters.

Fast schon doppelt passend: Im Anschluss lobte Eberl ganz speziell Tuchels Nachfolger Vincent Kompany. Der Belgier sei der Hauptgrund, dass sich die Stimmung mittlerweile komplett gedreht habe.

Jetzt sei die Atmosphäre in der Kabine harmonisch: „Leute, wir sind beim FC Bayern München! Wir können jedes Jahr Meister werden, wir müssen doch Freude haben. Das hat Vincent Kompany komplett wiederbelebt. Viele Spieler sind dieselben – aber sie wirken wie ausgewechselt.“

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Zur Wahrheit gehört derweil auch, dass Eberl im Sommer 2024 versucht hatte, Tuchel als Trainer an der Säbener Straße zu halten. Grund waren diverse Absagen von unter anderem Xabi Alonso und Ralf Rangnick.

Dass Tuchel nicht in München blieb, ist vor allem auf die Intervention von Uli Hoeneß zurückzuführen, wie dieser in einem Interview verriet.

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