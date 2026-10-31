Wael Mohya spielt für Borussia Mönchengladbach eine starke Saison, die sogar für Interesse beim FC Bayern sorgen soll. Zu einem möglichen Wechsel hat Dietmar Hamann eine klare Meinung.

Er ist der Shootingstar bei Borussia Mönchengladbach: Wael Mohya. Der 17-Jährige ist eine der wenigen positiven Geschichten in einer schweren Saison für die Fohlen.

Beim Befreiungsschlag in Stuttgart glänzte Mohya mit einem Tor und einer Vorlage. In der bisherigen Saison kommt er insgesamt auf vier Scorerpunkte in neun Pflichtspielen. Solche Leistungen wecken natürlich Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Nach Medienberichten soll sich sogar der FC Bayern mit dem Top-Talent beschäftigen.

Wael Mohya spielt eine starke Saison Wael Mohya spielt eine starke Saison © IMAGO/HMB-Media

FC Bayern: Hamann rät Mohya von Wechsel ab

Geht es nach Sky-Experte Dietmar Hamann, käme dieser Schritt aber viel zu früh: „Ich würde den Vertrag noch verlängern und auf jeden Fall noch ein bis zwei Jahre in Gladbach bleiben. Das wäre jetzt zu früh! Man hat das ja immer wieder gesehen: Wenn du zu früh nach München gehst und nicht spielst, wirst du ausgeliehen. Dann ist es immer ein Hin und Her.“

Er glaube, „es wird das Beste für den Jungen sein, wenn er noch eineinhalb, zweieinhalb Jahre bleibt. Er hat jetzt einen Trainer, der sehr fürsorglich ist und ein sehr gutes Gespür für die jungen Spieler hat“, sagte Hamann: „Und wenn er so vernünftig ist, wie der Trainer sagt, dann gehe ich davon aus, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt in Gladbach.“

Gladbach will mit Mohya verlängern

Die Borussia will mit ihrem Top-Talent natürlich verlängern. Das machte Präsident Rainer Bonhof vor dem Heimspiel gegen Paderborn bei Sky deutlich: „Wir sind dran. Er hat Vertrag bis 2028, er fühlt sich hier wohl, wir wissen, was wir an ihm haben.“

Gladbach sei auch optimistisch, dass Mohya bleibt: „Ich glaube, er und seine Familie wissen auch, was er an Borussia Mönchengladbach hat. Dementsprechend soll er jetzt erstmal heute gut spielen wieder und dann sehen wir weiter.“

DEINE MEINUNG

Zu Spekulationen wollte Bonhof sich nicht äußern. „Was von Außen reinkommt, interessiert mich überhaupt nicht. Der Junge soll sich entwickeln, soll sich bei uns wirklich die Sporen holen und die Erfahrung, die er braucht, um ganz durchzustarten. Da sind wir, glaube ich, für ihn im Moment die richtige Adresse“, erklärte der Gladbach-Boss.

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