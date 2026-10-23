Notarzteinsatz bei Vincent Kompany. Der Trainer des FC Bayern muss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sorgen um Bayern-Trainer Vincent Kompany: Laut einem Bericht der Bild wurde der Belgier am Freitagnachmittag mit einem Notarzt in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

An der Säbener Straße soll zuvor ein Rettungshubschrauber gelandet sein – dieser kam offenbar vom Klinikum Harlaching. Sky berichtet, dass Kompany zusammengebrochen sei, sein Zustand inzwischen aber stabil sei.

Kompany laborierte jüngst an einer Virus-Infektion und stand am Mittwoch beim 2:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League wieder an der Seitenlinie.

Der Coach selbst hatte nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt: „Als Trainer, will man immer alles tun und alles machen. Ich habe einen ziemlich saftigen Virus bekommen letzte Woche, habe dann natürlich nicht auf meinen Körper gehört und dann hat der Körper irgendwann gesagt: Jetzt hör mal auf!“

Ob zwischen der Virus-Erkrankung und dem Notarzteinsatz ein Zusammenhang besteht, ist aktuell noch nicht bekannt.

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