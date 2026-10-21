Der FC Bayern trotzt in der Champions League Vorjahresfinalist Arsenal einen Punkt ab - dabei wäre noch mehr drin gewesen. Harry Kane glänzt mit zwei Scorerpunkten.

Statement-Sieg knapp verpasst! Der FC Bayern hat sich am 3. Spieltag der Champions-League-Ligaphase im Topspiel gegen den FC Arsenal mit 2:2 (1:1) getrennt.

Die Gunners waren früh durch Eberechi Eze in Führung gegangen (25.). Alphonso Davies erzielte nach Traumvorlage von Harry Kane den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (35.). Per Elfmeter kam dann auch Kane zu seinem eigenen Treffer (61.). Für den späten Münchner Rückschlag sorgte Declan Rice, der zum 2:2-Endstand traf (82.).

Ismael Saibari und der FC Bayern mussten einen späten Rückschlag hinnehmen Ismael Saibari und der FC Bayern mussten einen späten Rückschlag hinnehmen © IMAGO/Kirchner-Media

„Es war eine gute Leistung von uns. Wir hatten über weite Strecken der Partie eine gute Intensität. Wir waren gefährlich und hatten die Chance das Spiel für uns zu entscheiden. Dann standen wir in den letzten 15, 20 Minuten etwas zu tief. Wir hatten zu viele Ballverluste. Dann haben sie uns mit dem Tor bestraft. Das Unentschieden ist ein faires Ergebnis“, resümierte Kane bei DAZN. Der Engländer wurde auch zum „Man of the Match“ gewählt.

FC Bayern ohne Kimmich und Olise

Die Bayern mussten am Mittwoch auf Joshua Kimmich (Trauerfall in der Familie) und Michael Olise (Sperre) verzichten. Zudem sorgen sich die Münchner um Luis Díaz: Der Kolumbianer war bereits im Vorfeld angeschlagen und wurde in der Schlussphase eingewechselt (68.). Etwa 20 Minuten später musste Díaz das Feld verletzungsbedingt wieder verlassen (90.). Für ihn kam Bara Sapoko Ndiaye in die Partie.

Kompany stand nach überstandener Viruserkrankung und Hüftverletzung engagiert an der Seitenlinie. Auch Neuer war nach zwei Spielen Pause rechtzeitig fit geworden. Für den 40-Jährigen war es das 163. Spiel in der Champions League, er stellte damit den deutschen Rekord von Thomas Müller ein.

DEINE MEINUNG

Auch beim FC Arsenal machten sich Personalsorgen breit: Bukayo Saka verletzte sich früh und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam der spätere Torschütze Eze in die Partie.

Nach den ersten drei Spieltagen haben die Bayern nun fünf Zähler auf dem Konto und belegen in der Platz 14. Bei Arsenal sind es sieben Punkte und der siebte Platz.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)