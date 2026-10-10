Manuel Neuer patzt gegen den FC Augsburg und lässt mit dem FC Bayern Punkte liegen. Nach der Partie äußert sich der Keeper zu seinem Fehler.

Gegen den FC Augsburg leitete Manuel Neuer mit seinem folgenschweren Patzer das schnellste Tor der Bundesligageschichte ein. Am Ende spielte der FC Bayern nur 2:2 und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Nach dem Spiel äußerte sich der Kapitän zu seinem Fauxpas.

„Dazu habe ich bereits Stellung bezogen und nehme den Fehler ganz klar auf meine Kappe. Solche Fehler passieren“, erklärte Neuer bei Sky. In der Mixed Zone hatte Neuer bereits von einem „bösen Fehler“ seinerseits gesprochen: „Ich musste mir den Ball auf links legen, weil von rechts wurde ich von zwei Leuten angelaufen. Ich hätte einfach eine andere Entscheidung treffen müssen.“

Manuel Neuer patzte gegen den FC Augsburg folgenschwer Manuel Neuer patzte gegen den FC Augsburg folgenschwer © IMAGO/Ulrich Wagner

FC Bayern: Neuer bei Gegentoren im Fokus

Was Neuer meint? Der Keeper hatte den Anstoß der Bayern direkt zugespielt bekommen und nach einem schlechten Kontakt und Chipversuch den Ball an Gegenspieler Robin Fellhauer verloren. Der Augsburger nutzte den Patzer eiskalt aus und traf nach nur 8,5 Sekunden zum 1:0.

Auch beim zwischenzeitlichen 1:2 durch die Augsburger sah Neuer nicht vollkommen souverän aus. Nach einem Vorstoß von FCA-Verteidiger Calvin Brackelmann konnte der 40-Jährige dessen Schuss nur unzureichend abwehren. Rodrigo Ribeiro stand genau richtig und staubte ab. Von einer Schuld sprach sich Neuer jedoch frei: „Beim zweiten Gegentor bin ich allerdings auch machtlos. […] Es war ein strammer Schuss, ein komplizierter Ball, den ich nicht festhalten kann. Ich lenke ihn nach außen ab und dann sind wir auch wieder im Hintertreffen und er schiebt ihn nur ein.“

Bayern kann Dortmunder Ausrutscher nicht nutzen

Mit dem Unentschieden verpasste es der Rekordmeister zudem, den Ausrutscher von Borussia Dortmund auszunutzen und wieder die Tabellenspitze zu erobern. Der BVB hatte am Freitagabend eine 2:0-Führung spät gegen Werder Bremen verspielt und ebenfalls nur 2:2 gespielt. Somit bleiben die Dortmunder in der Tabelle mit 13 Punkten zwei Zähler vor den Bayern (11).

Für Neuer derweil kein Grund zur Panik: „Wir sind dran, es ist nichts verloren. Wir haben auch noch zwei Spiele gegen Dortmund. Wir sind noch relativ früh in der Saison, deshalb ist überhaupt nichts verloren“, erklärte er. Vielmehr ging es um das Spiel selbst und nicht den Blick auf die Tabelle. „Uns ärgert einfach, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben“, stellte Neuer klar.

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