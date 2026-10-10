Manuel Neuer vom FC Bayern patzt folgenschwer - was zu einem historischen Bundesliga-Moment führt: dem frühesten Tor in der Geschichte des Wettbewerbs.

Ach du meine Güte! Manuel Neuer vom FC Bayern ist beim Gastspiel gegen den FC Augsburg ein folgenschwerer und zugleich historischer Patzer unterlaufen. Daraus resultierte das früheste Bundesliga-Tor der Geschichte.

Keine zehn Sekunden waren gespielt – 8,5 um genau zu sein. Neuer bekam den Ball unmittelbar nach dem Anstoß zugespielt. Nach einem unsauberen ersten Kontakt setzte der Keeper zu einer Art Chipball an. Doch dieser Versuch ging völlig in die Hose.

Manuel Neuer entschuldigt sich für seinen Patzer Manuel Neuer entschuldigt sich für seinen Patzer © IMAGO/Beautiful Sports International

Patzer von Neuer leitet neuen Bundesliga-Rekord ein

Neuer traf den heranlaufenden Robin Fellhauer am Oberkörper, der blitzschnell reagierte, den Ball mitnahm und nur noch ins leere Tor einschieben musste. Neuer rannte zwar noch hinterher, musste aber mit ansehen, wie Fellhauer den frühesten Treffer in der Geschichte des Wettbewerbs erzielte.

Es vergingen 8,4 Sekunden vom Moment des ersten Ballkontakts, bis der Ball die Torlinie überquerte. Die bis zu diesem Zeitpunkt frühesten Bundesliga-Tore hatten Kevin Volland (übrigens auch gegen den FC Bayern) und Karim Bellarabi erzielt (je 9 Sekunden).

In der WWK Arena folgte wenig später eine Durchsage über den neuen Bundesliga-Rekord. Daraufhin brandete im Stadion tosender Applaus auf.

Augsburg trifft zum dritten Mal in der ersten Minute gegen Bayern

TV-Experte Thomas Hitzlsperger wählte in Anbetracht von Neuers Bock deutliche Worte: „Ich habe gerade noch über Weltfußballer gesprochen, das ist das genaue Gegenteil. Dass es ausgerechnet Manuel Neuer passiert … Der erste Kontakt war so schlecht, da war er selbst wahrscheinlich so baff, dass er den zweiten noch schlechter gemacht hat. Wir haben mit vielem gerechnet, aber nicht damit.“

Michael Ballack analysierte die Szene in seiner Expertenrolle bei DAZN wie folgt: „Schlechte Ballannahme, wirkt ein bisschen übermotiviert. Warum weiß ich nicht. Vielleicht wollte er direkt den ersten Angriff einleiten. Natürlich ein Riesenfehler von ihm. Absolut unbedrängt, unnötig. Er hat dann eigentlich die Möglichkeit, die relativ schlechte Annahme trotzdem anders zu klären und will den da so ein bisschen drüberchippen. Das kann er sicherlich besser.“

DEINE MEINUNG

Für Bayern war es bereits das dritte Gegentor in der ersten Minute gegen den FC Augsburg. Leon Goretzka hatte im Februar 2019 im direkten Aufeinandertreffen in der ersten Minute ein Eigentor verursacht. Im Oktober 2019 hatte Marco Richter in der ersten Minute gegen Bayern getroffen.

Auch beim zweiten Gegentor zum 2:1 aus Augsburger Sicht machte Neuer keine gute Figur (65.). Einen Schuss von Calvin Brackelmann ließ Bayerns Torhüter direkt vor die Füße von Rodrigo Ribeiro abprallen, der ohne Probleme abstauben konnte. Zuvor hatte Ismael Saibari den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (55.).

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