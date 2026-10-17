FC Bayern mit Urbig und drei Wechseln

Trainer Vincent Kompany bringt Upamecano, Pavlovic und Saibari von Beginn an.

Toptalent Jonas Urbig steht erneut im Tor des FC Bayern. Der 23-Jährige vertritt am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig wieder den angeschlagenen Manuel Neuer.

Der 40-Jährige ist wegen einer Fußblessur derzeit nicht fit. Schon in der Champions League bei Viking Stavanger (3:3) hatte Urbig die Münchner Nummer eins vertreten. Für den Jung-Nationalspieler ist es der vierte Einsatz in dieser Saison.

Bundesliga: Kompany verzichtet auf Tah

Trainer Vincent Kompany änderte sein Team gegen Leipzig nach der Enttäuschung von Norwegen auf drei Positionen. Für Jonathan Tah, Tom Bischof und Lennart Karl stehen Dayot Umpamecano, Aleksandar Pavlovic und Ismael Saibari in der Münchner Startelf.

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