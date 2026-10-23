"Bayern muss prüfen, was da passiert ist"

Joshua Kimmich und Manuel Neuer trainieren am Freitag nicht mit der Mannschaft. Ob das Duo am Sonntag gegen Freiburg spielen kann, ist noch nicht bekannt.

Neues vom FC Bayern: Joshua Kimmich und Manuel Neuer waren am Freitag nicht Teil des Mannschaftstrainings. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor.

Demnach absolvierte Neuer „Übungen und war zur Behandlung da“. Die Nummer eins des deutschen Rekordmeisters wurde jüngst von Problemen im Fuß (Flüssigkeitseinlagerung) geplagt, kehrte unter der Woche wieder ins Tor der Münchner zurück und legte nun eine Pause ein.

Manuel Neuer (l.) und Joshua Kimmich (r.) waren nicht Teil des Teamtrainings Manuel Neuer (l.) und Joshua Kimmich (r.) waren nicht Teil des Teamtrainings © IMAGO/ActionPictures

FC Bayern: Einsatz von Kimmich offenbar fraglich

Kimmich verpasste bereits das Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) am Mittwoch wegen eines „Trauerfalls im engsten Familienkreis“, wie der Verein bereits am Dienstag offiziell bekanntgab.

Ob der Mittelfeldspieler am wieder mit von der Partie sein wird, ist dem Bericht zufolge „fraglich“.

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