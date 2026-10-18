Fehlt Manuel Neuer dem FC Bayern auch gegen Arsenal?

Manuel Neuer muss auch am Samstag gegen RB Leipzig aussetzen. Anschließend gibt Sportvorstand Max Eberl ein Update zur Verletzung des Kapitäns.

Manuel Neuer droht womöglich auch für den Champions-League-Kracher des FC Bayern gegen den FC Arsenal am Mittwoch (21 Uhr im LIVETICKER) auszufallen. Sportvorstand Max Eberl gab nach dem 6:1-Sieg der Münchner am Samstag ein Update zum Gesundheitszustand des FCB-Kapitäns.

„Es ist einfach ein bisschen Flüssigkeit im Fuß gewesen“, sagte Eberl. Daher habe es für einen Einsatz gegen Leipzig noch nicht gereicht. „Wir schauen mal, ob es bis Mittwoch reicht“, ergänzte der Bayern-Boss.

Manuel Neuer fehlte die vergangenen beiden Spiele im Bayern-Kader Manuel Neuer fehlte die vergangenen beiden Spiele im Bayern-Kader © IMAGO/Sven Simon

Neuer verpasst die vergangenen beiden Bayern-Spiele

Neuer hatte im Anschluss an das 2:2 beim FC Augsburg vor einer Woche „was am Fuß gespürt“, wie Cheftrainer Vincent Kompany Anfang vergangener Woche verraten hatte. Sowohl in der Champions League bei Viking Stavanger (3:3) als auch am Samstag gegen Leipzig fehlte Neuer daher im Kader. Jonas Urbig hütete jeweils das Bayern-Tor.

Kompany wollte im Vorfeld der Partie gegen Leipzig noch keine genaue Prognose bezüglich Neuers Rückkehr liefern. „Es wird auch nicht so lange dauern“, sagte der Belgier. Neuer solle „erstmal wieder ein besseres Gefühl bekommen und wieder trainieren, wenn er kann. Dann ist auch diese Phase vorbei.“

Neuer hatte bei seinem letzten Einsatz in Augsburg mit einem Fehler unmittelbar nach dem Anstoß bereits nach 8,4 Sekunden das schnellste Gegentor der Bundesliga-Geschichte kassiert. Anschließend bekam der 40-Jährige von den Bayern-Verantwortlichen Rückendeckung.

In der Vergangenheit hatte sich der Weltmeister von 2014 immer wieder mit Problemen am Fuß geplagt.

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