Der FC Bayern lässt RB Leipzig im Topspiel nicht den Hauch einer Chance. Luis Díaz, Michael Olise, Harry Kane und Co. spielen groß auf – die Bullen sind gegen das Starensemble der Münchner maßlos überfordert.

Ein glanzvoller Sieg gegen den Herbstblues: Der FC Bayern hat dank Luis Díaz rechtzeitig vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal eindrucksvoll wieder in die Spur gefunden. Der deutsche Rekordmeister gewann das Bundesliga-Topspiel gegen ein erschreckend schwaches RB Leipzig hochverdient mit 6:1 (3:0) und betrieb nach den Enttäuschungen in Augsburg (2:2) und Stavanger (3:3) überzeugende Wiedergutmachung.

Der überragende Díaz, der zuletzt hin und wieder kritisiert worden war, erzielte einen Dreierpack (12., 47. und 69.) für die in allen Belangen überlegenen Münchner. Zudem trafen Aleksandar Pavlovic (26.), Michael Olise (34.) und Torjäger Harry Kane (53.). Andrija Maksimovic (90.+1) erzielte für Leipzig nur noch den Ehrentreffer. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany holte sich durch den Sieg viel Selbstvertrauen für den Gipfel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen die Gunners und übernahmen zumindest bis Sonntag die Tabellenführung.

Luis Díaz glänzte mit vier Torbeteiligungen Luis Díaz glänzte mit vier Torbeteiligungen © IMAGO/Nordphoto

RB erlebte dagegen beim zweiten Spiel von Trainer Martin Demichelis gegen seinen Ex-Klub ein Debakel – und dies vor dem Königsklassen-Hit bei Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr). Für das chancenlose und indisponierte Leipzig war es schon die dritte Liga-Niederlage in dieser Saison.

Vor dem Spiel hatte Kompany betont, dass sein Team gerne Druck hat. „Der Hunger ist geweckt“, sagte er. Und die Bayern legten entsprechend schwungvoll los. Bereits in der 2. Minute hatte Kane die erste gute Chance. Die Bayern blieben am Drücker und belohnten sich früh. Nach einem tollen Pass von Joshua Kimmich traf Díaz freistehend.

DEINE MEINUNG

Kurz darauf klärte RB-Keeper Marten Vandevoordt gegen Dayot Upamecano, einer von drei Neuen im Gegensatz zum Viking-Spiel, und Ismael Saibari. Gegen Pavlovics Flachschuss aus kurzer Distanz nach Vorlage von Díaz war er aber machtlos, ebenso am neunten Saisontreffer des spielfreudigen Olise. Ansonsten verhinderte Vandevoordt bei weiteren Münchner Möglichkeiten schon vor der Pause ein Debakel.

Auf der anderen Seite erlebte Jonas Urbig eine geruhsame erste Hälfte. Der 23-Jährige ersetzte erneut und zum vierten Mal in dieser Saison den angeschlagenen Manuel Neuer (40). Angetrieben wurden die Münchner an der Seitenlinie immer wieder von Co-Trainer Aaron Danks, da Kompany wegen angeblicher Hüftprobleme nur eingeschränkt einsatzfähig war.

Demichelis, der zwischen 2003 und 2011 174 Mal für die Bayern spielte, reagierte und brachte zwei Neue. Doch die waren kaum auf dem Platz, da hatte erneut Díaz zugeschlagen. Kane legte nach. Auch für den Engländer war es das neunte Saisontor. Die Bayern hatten allerdings oft genug auch leichtes Spiel gegen nachlässig agierende Leipziger – so etwa ein weiteres Mal auch der Kolumbianer Díaz.

SPORT1 hat das Spiel für Sie im Artikelticker begleitet. Die einschlägigen Szenen zum Nachlesen:

+++ 90.+1 Minute, Ehrentreffer für RB +++

Der eingewechselte trifft zum Andrija Maksimovic! Ein wunderschönes Tor des serbischen Nationalspielers. Keine Chance für Jonas Urbig.

+++ 88. Minute, gleich ist Schluss +++

Das Spiel plätschert jetzt so ein wenig dahin. Die Spieler von RB Leipzig werden froh sein, wenn endlich der Schlusspfiff ertönt.

+++ 77. Minute, Boey bekommt seine Chance +++

Jetzt darf bei den Bayern – ausnahmsweise mal – Sacha Boey ran. Er kommt für Minjae Kim in die Partie. Es sind seine ersten Pflichtspielminuten in dieser Saison.

+++ 69. Minute, 6:0 für Bayern +++

Schon wieder Díaz – diesmal nach Vorlage von Olise. Der Linksaußen schießt den Ball aus zweiter Reihe platziert ins rechte untere Eck. Vandevoordt muss ein sechstes Mal hinter sich greifen, das halbe Dutzend ist voll!

+++ 60. Minute, Wechsel auf beiden Seiten +++

Kompany wechselt viermal und bringt Tom Bischof, Serge Gnabry, Josip Stanisic und Lennart Karl. Für Pavlovic, Saibari, Laimer und Kane bedeutet das: Feierabend.

Bei RB ist inzwischen Lukas Klostermann erlöst, auch Antonio Nusa ging runter. Neu in der Partie sind Benjamin Henrichs und Romulo.

+++ 53. Minute, 5:0 für Bayern +++

Jetzt hat Kane auch seinen eigenen Treffer! Der Engländer schiebt nach Vorlage von Nathaniel Brown zum 5:0 ein.

„Was ist denn das in der Defensive bei RB Leipzig?!“, wundert sich Lothar Matthäus bei Sky.

+++ 47. Minute, 4:0 für Bayern +++

Und es geht munter weiter – wie schon in Halbzeit eins. Der bestens aufgelegte Díaz erzielt seinen zweiten Treffer des Abends. Arbeiter Kane schnappt sich als Vorlagengeber ebenfalls seinen zweiten Scorerpunkt.

+++ Halbzeit +++

Die Bayern führen zur Pause mit 3:0! Die Statistiken sprechen Bände: 9:0 Schüsse aufs Tor – was für eine dominante erste Hälfte des deutschen Rekordmeisters.

Für ein Rätsel sorgt derweil Bayern-Trainer Vincent Kompany. Christoph Freund bestätigte bei Sky, dass der Belgier „kränkelt“. Zudem scheint er Probleme mit der Hüfte zu haben.

+++ 38. Minute, nächste Gelegenheit für den FCB +++

Díaz mit der nächsten Gelegenheit! Diesmal ist Vandevoordt aber zur Stelle und lenkt den Ball gerade noch so über den Querbalken.

+++ 34. Minute, 3:0 für Bayern +++

Ist das schön gespielt: Michael Olise trifft zum 3:0! Kane setzt den Franzosen perfekt in Szene, der nicht lange fackelt, an der Sechzehnerkante abschließt und ins linke untere Eck trifft. Die RB-Abwehr wirkt völlig von der Rolle.

+++ 29. Minute, RB wankt gewaltig +++

Die Bayern spielen groß auf – RB hat mächtig Probleme. Beinahe fällt das 3:0, aber Michael Olise scheitert am Pfosten. Die Münchner spielen sich eine Chance nach der anderen heraus, bei den Gästen aus Leipzig läuft derweil bislang kaum etwas zusammen.

+++ 26. Minute, 2:0 für Bayern +++

Aleksandar Pavlovic trifft zum 2:0! Díaz glänzt diesmal als Vorlagengeber. Vandevoordt ist beim strammen Schuss ins linke untere Eck chancenlos. Die RB-Abwehr um Startelf-Neuling Lukas Klostermann macht dabei erneut keine gute Figur.

+++ 19. Minute, nächste Bayern-Chance +++

Den Bullen unterläuft im Aufbauspiel ein kapitaler Fehlpass. Harry Kane schnappt sich den Ball und legt mit der Hacke für den hereinlaufenden Dayot Upamecano auf. Dieser scheitert an Vandevoordt und die Bayern bekommen eine Ecke zugesprochen. Daraus entsteht allerdings keine Gefahr.

+++ 12. Minute, 1:0 für Bayern +++

Luis Díaz bringt den FC Bayern nach Vorlage von Joshua Kimmich in Führung. Der Kolumbianer bleibt nach dem starken Pass von Kimmich eiskalt und lässt Vandevoordt keine Chance.

+++ 1. Minute, Kane lässt erste Chance aus +++

Harry Kane kommt an der Strafraumkante zum Abschluss, scheitert aber an RB-Keeper Maarten Vandevoordt.

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