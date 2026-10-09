Spielen die derzeit Besten der Welt in der Bundesliga?

Nach wie vor steht ein Ende der Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem Superstar aus. Beide Seiten sind weitgehend zuversichtlich.

Bei der Vertragsverlängerung von Bayern Münchens Superstar Harry Kane ist weiterhin Geduld gefragt. „Es gibt keinen aktuellen neuen Stand. Es sind gute Gespräche, wir sind sehr, sehr positiv. Jeder weiß, dass wir unbedingt mit Harry verlängern wollen. Er fühlt sich extrem wohl hier, aber das haben wir schon öfter gesagt“, betonte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag.

Aber: Freund wurde auch gefragt, ob es ein Szenario gebe, in dem sich Klub und Spieler nicht auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen können? „Dieses Szenario gibt es immer, solange die Tinte nicht trocken ist“, meinte der Sportdirektor.

Harry Kane befindet sich in guten Gesprächen mit dem FC Bayern Harry Kane befindet sich in guten Gesprächen mit dem FC Bayern © IMAGO/Kirchner-Media

Die Gespräche mit dem Toptorjäger über eine Ausweitung des Vertrags über 2027 hinaus ziehen sich seit Wochen. Kane selbst hatte zuletzt Hoffnung auf ein baldiges Ende gemacht. „Wir sind ziemlich nah dran. Ich fühle mich wohl. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es eine Verkündung geben wird“, sagte der 33-Jährige und sprach von „offenen Diskussionen“.

So denkt Kompany über Kane

Offenbar hakt es noch an Details, etwa der Vertragsdauer. Im Gespräch ist eine Verlängerung bis mindestens 2029. Kane spielt seit 2023 in München. Zuletzt hatte der Angreifer aus England die Marke von 100-Bundesliga-Toren geknackt – nach nur 98 Spielen.

Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte sich vor dem Bundesliga-Derby am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg bereits zum Thema Kane geäußert.

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„Ich bin immer respektvoll für diese Situation und was diesen Tanz angeht, der passieren muss: Spieler, Berater, Verein. Meine Verantwortung in dieser Geschichte ist, dass Harry sich einfach hier wohlfühlt, dass er auf dem Platz auch Leistung bringt oder dass er zumindest eine Umgebung hat, ein Umfeld hat, wo er das machen kann“, sagte Kompany bei Sky/RTL und fügte an: „Meistens, wenn das passt, dann laufen die anderen Sachen auch ein bisschen einfacher.“#

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