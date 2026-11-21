Borussia Dortmund möchte mit Innenverteidiger Waldemar Anton verlängern, allerdings gibt es vor allem bei einem Punkt noch Gesprächsbedarf. Nun liefert BVB-Sportdirektor Ole Book ein Update zur Lage.

Im Vertragspoker mit Waldemar Anton hat Ole Book, Sportdirektor von Borussia Dortmund, die Position des Vereins unmissverständlich klargemacht.

„Wir möchten es natürlich über die Bühne bringen, weil wir wissen, wie wichtig Waldi für uns ist. Wir hatten da schon gute konstruktive Gespräche“, erklärte der 40-Jährige nach dem 1:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach auf SPORT1-Nachfrage.

Waldemar Anton soll beim BVB verlängern Waldemar Anton soll beim BVB verlängern © IMAGO/Jan Huebner

Ein Austausch sei ganz normal, versicherte Book. „Er (Anton; Anm. d. Red.) ist ein sehr wichtiger Spieler. Darum wissen wir. Da sollte sich alle Seiten zeitlich nicht unter Druck setzen.“ Das Arbeitspapier des deutschen Nationalspielers beim BVB läuft im Sommer 2028 aus, eine Verlängerung wird angestrebt.

BVB: Daran hakt es bei Antons neuem Vertrag

Vor eineinhalb Wochen hatte SPORT1 berichtet, dass es bei den Vertragsverhandlungen jedoch vor allem am Geld hakt. So hat Anton das erste Angebot der Schwarz-Gelben abgelehnt.

Der Innenverteidiger wünscht sich demnach ein Angebot, das seine Wichtigkeit für den Klub auch auf dem Lohnbescheid widerspiegelt. Doch die erste Offerte soll Anton gerade mal die Hälfte des Gehalts von Kollege Nico Schlotterbeck in Aussicht gestellt haben.

Anton selbst, der im Sommer 2024 vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt war, hielt sich zur aktuellen Situation jedoch bedeckt.

„Das sind Themen, die will ich gerne intern belassen“, sagte der 30-Jährige nach der Partie, mit der die Dortmunder die Tabellenführung in der Bundesliga zurückeroberten.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach