Trotz der Personalsorgen blickt der neue Trainer Alexander Blessin dem Spiel voller Vorfreude entgegen.

Alexander Blessin muss bei seiner Premiere als Trainer des Bundesliga-Schlusslichts Borussia Mönchengladbach auf Flügelspieler Franck Honorat verzichten.

„Franck fällt jetzt leider ein bisschen aus mit seiner Muskelverletzung“, sagte Blessin vor dem rheinischen Derby am Sonntag (15.30 Uhr) beim Erzrivalen 1. FC Köln: „Da hoffen wir natürlich, dass der Genesungsverlauf so gut läuft, dass er uns wieder schnellstmöglich zur Verfügung steht.“

Kleindienst und Itakura noch fraglich

Honorat hatte sich während der Länderspielpause im Training verletzt. Während der Franzose am Wochenende auf jeden Fall fehlen wird, stehen hinter den möglichen Einsätzen der derzeit angeschlagenen Tim Kleindienst und Ko Itakura noch Fragezeichen. „Es wird eine Punktlandung, da müssen wir einfach nochmal die nächsten 24 Stunden abwarten, wie sich das entwickelt“, sagte Blessin. Der Nachfolger von Eugen Polanski habe aber „noch Hoffnung, dass sie dann zur Verfügung stehen“.

Blessin muss mit der Borussia schnell das Ruder herumreißen. Als einziges Team der Liga ist Gladbach noch ohne Punkte. „Keine Mannschaft ist am vierten Spieltag abgestiegen“, sagte Blessin: „Auf der anderen Seite ist viel auf die Mannschaft eingeprügelt worden. Trotzdem kann man mit einem Spiel vieles wieder beiseiteschieben.“

Und so ist die Vorfreude beim neuen Gladbacher Hoffnungsträger vor dem Duell mit Köln groß. „Was Schöneres gibt es dann?“, fragte Blessin: „Da geht mir das Herz auf. Da habe ich richtig Bock.“

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