Mario Basler rechnet mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ab. Die Ex-Bayern-Star hält deren Aussagen zu Jamal Musiala für einen schweren Fehler und spricht von geschäftsschädigendem Verhalten.

Mario Basler hat die öffentlichen Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über Jamal Musiala scharf kritisiert. Der ehemalige Nationalspieler wirft den Bayern-Verantwortlichen vor, mit ihren Worten nicht nur dem eigenen Spieler, sondern auch dem Verein zu schaden.

„Große Manager würden bei solchen Aussagen in einem Unternehmen möglicherweise entlassen. Das ist ja geschäftsschädigend“, teilte der 57-Jährige seinen Ärger in seinem Podcast „Basler ballert“. „Du gibst nach draußen bekannt, dass du Zweifel an der Zukunft deines eigenen Spielers hast. Welcher Verein soll dann noch die Summen bezahlen, die vorher vielleicht im Raum standen?“

Mario Basler ist irritiert vom FC Bayern Mario Basler ist irritiert vom FC Bayern © IMAGO/Eibner

„Du machst doch damit den Wert deines eigenen Spielers kaputt“, zeigte sich Basler irritiert. „Das muss man sich einmal vorstellen.“

„Brutale Aussagen“ von Hoeneß und Rummenigge

Wie offen über Musiala gesprochen worden sei, verwunderte Basler: „Ich war geschockt. Wenn ich höre, was Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge da über Jamal Musiala gesagt haben, dann muss ich schon sagen: Das sind ganz, ganz brutale Aussagen gegen einen Spieler.“

„Das war eine totale Enttäuschung für mich beim FC Bayern, vor allem von Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß. In dieser Form hätte ich es niemals erwartet, dass die Bayern so über einen eigenen Spieler sprechen“, sagte Basler. „Das waren für mich lächerliche Äußerungen. Wir reden hier über einen jungen Spieler, den man vor wenigen Monaten noch als die große Zukunft des Vereins bezeichnet hat.“

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Basler rechnet mit Langzeitfolgen

Darüber hinaus befürchtet der 57-Jährige, dass die Diskussion Spuren hinterlassen könnte. Aus seiner Sicht dürften andere Spieler genau beobachten, wie der Klub mit einem langzeitverletzten Leistungsträger umgeht.

„Das ist eine Welle, die sie da losgetreten haben. Jetzt denkt doch vielleicht auch jeder andere Spieler darüber nach: Was passiert, wenn ich einmal länger verletzt bin oder mich häufiger verletze? Machen sie dann mit mir das Gleiche?“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.