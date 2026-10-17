Glanzvoller Bayern-Sieg gegen den Herbstblues

Die Münchner finden nach den jüngsten Enttäuschungen vor dem Gipfel gegen Arsenal wieder in die Spur. Luis Díaz glänzt.

Ein glanzvoller Sieg gegen den Herbstblues: Der FC Bayern hat dank Luis Díaz rechtzeitig vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal eindrucksvoll wieder in die Spur gefunden. Der deutsche Rekordmeister gewann das Bundesliga-Topspiel gegen ein erschreckend schwaches RB Leipzig hochverdient mit 6:1 (3:0) und betrieb nach den Enttäuschungen in Augsburg (2:2) und Stavanger (3:3) überzeugende Wiedergutmachung.

Der überragende Díaz, der zuletzt hin und wieder kritisiert worden war, erzielte einen Dreierpack (12., 47. und 69.) für die in allen Belangen überlegenen Münchner. Zudem trafen Aleksandar Pavlovic (26.), Michael Olise (34.) und Torjäger Harry Kane (53.). Andrija Maksimovic (90.+1) erzielte für Leipzig nur noch den Ehrentreffer. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany holte sich durch den Sieg viel Selbstvertrauen für den Gipfel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen die Gunners und übernahmen zumindest bis Sonntag die Tabellenführung.

RB erlebte dagegen beim zweiten Spiel von Trainer Martin Demichelis gegen seinen Ex-Klub ein Debakel – und dies vor dem Königsklassen-Hit bei Real Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr). Für das chancenlose und indisponierte Leipzig war es schon die dritte Liga-Niederlage in dieser Saison.

Vor dem Spiel hatte Kompany betont, dass sein Team gerne Druck hat. „Der Hunger ist geweckt“, sagte er. Und die Bayern legten entsprechend schwungvoll los. Bereits in der 2. Minute hatte Kane die erste gute Chance. Die Bayern blieben am Drücker und belohnten sich früh. Nach einem tollen Pass von Joshua Kimmich traf Díaz freistehend.

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Kurz darauf klärte RB-Keeper Marten Vandevoordt gegen Dayot Upamecano, einer von drei Neuen im Gegensatz zum Viking-Spiel, und Ismael Saibari. Gegen Pavlovics Flachschuss aus kurzer Distanz nach Vorlage von Díaz war er aber machtlos, ebenso am neunten Saisontreffer des spielfreudigen Olise. Ansonsten verhinderte Vandevoordt bei weiteren Münchner Möglichkeiten schon vor der Pause ein Debakel.

Auf der anderen Seite erlebte Jonas Urbig eine geruhsame erste Hälfte. Der 23-Jährige ersetzte erneut und zum vierten Mal in dieser Saison den angeschlagenen Manuel Neuer (40). Angetrieben wurden die Münchner an der Seitenlinie immer wieder von Co-Trainer Aaron Danks, da Kompany wegen angeblicher Hüftprobleme nur eingeschränkt einsatzfähig war.

Demichelis, der zwischen 2003 und 2011 174 Mal für die Bayern spielte, reagierte und brachte zwei Neue. Doch die waren kaum auf dem Platz, da hatte erneut Díaz zugeschlagen. Kane legte nach. Auch für den Engländer war es das neunte Saisontor. Die Bayern hatten allerdings oft genug auch leichtes Spiel gegen nachlässig agierende Leipziger – so etwa ein weiteres Mal auch der Kolumbianer Díaz.