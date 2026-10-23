Guter Start: Bundesliga im UEFA-Ranking auf Kurs

Den Vereinen der Bundesliga gelingt im Europapokal insgesamt ein guter Start. Das macht sich auch im UEFA-Ranking bemerkbar und lässt die deutschen Teams auf ein wertvolles Extra-Ticket für die Champions League hoffen.

Die Bundesliga hat einen starken Start in die Europapokal-Saison hingelegt und gehört im aktuellen UEFA-Koeffizienten-Ranking zu den erfolgreichsten Nationen Europas. Nach den jüngsten Siegen von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim liegt Deutschland mit 7,285 Punkten auf Rang zwei der laufenden Jahreswertung.

Damit ist die Bundesliga derzeit erster Verfolger von Spitzenreiter England (7,944 Punkte) und hat zugleich einen hauchdünnen Vorsprung auf Spanien (7,250). Das Ranking ist von großer Bedeutung, weil die beiden besten Nationen der Saison 2026/27 jeweils einen zusätzlichen Startplatz für die Ligaphase der Champions League 2027/28 erhalten.

Stuttgart trotzte Atlético Madrid ein Unentschieden ab Stuttgart trotzte Atlético Madrid ein Unentschieden ab © IMAGO/DeFodi Images

Stuttgart und Leverkusen noch ungeschlagen

Zum starken deutschen Abschneiden tragen bislang unter anderem der ungeschlagene VfB Stuttgart (7. Platz), Borussia Dortmund (13.) und Bayern München (14.) in der Champions League bei.

In der Europa League präsentierte sich Bayer Leverkusen bislang makellos, während Hoffenheim mit dem 3:0-Sieg gegen Olympique Lyon zuletzt den ersten Erfolg einfuhr.

Hinter England, Deutschland und Spanien folgen im Ranking derzeit Portugal (7,100) und die Türkei (7,100), während Italien (6,500) nur auf Rang neun liegt. Noch schwächer ist Frankreich: Die Franzosen um CL-Spitzenreiter PSG sind zwar mit sieben Teams vertreten, sammelten jedoch lediglich 5,928 Zähler im Schnitt und sind daher nicht einmal Teil der Top zehn.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.