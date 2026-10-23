Jürgen Klopp erhält doch nicht nur Gegenwind

Jürgen Klopps Aussagen über die Taktik des FC Bayern sorgen für Diskussionen. Nun räumt auch Ex-Bayern-Profi Markus Babbel ein, nicht alle taktischen Kniffe von Vincent Kompany zu verstehen.

Markus Babbel nimmt Jürgen Klopp in Schutz: Nach dessen viel diskutierten Aussagen über die Taktik des FC Bayern stellte sich der ehemalige Nationalspieler hinter den Bundestrainer – und gab zu, dass auch er die Spielweise des deutschen Rekordmeisters nicht vollständig durchschaut habe. Auch für ihn sei die Spielweise der Münchner „immer wieder ein Rätsel“, erklärte der 54-Jährige.

Ob Klopps Äußerung eine fiese Spitze gegen Kompany sei? „Also ich habe das nicht als Kritik aufgefasst“, so Babbel. Vielmehr sei Klopp „einfach wissbegierig“, weil er „zum Beispiel das Pressing des FC Bayern bis heute noch nicht hundertprozentig verstanden hat“.

Markus Babbel ergriff Partie für Jürgen Klopp Markus Babbel ergriff Partie für Jürgen Klopp © IMAGO/Maximilian Koch

Deshalb besuche er auch Spiele vor Ort, um Dinge auf dem Platz zu erkennen, die am Fernseher nicht sichtbar seien. Die Aussagen des Bundestrainers seien für ihn deshalb vor allem eines gewesen: „sehr ehrlich und authentisch“.

Klopp rätselte über Bayern-Taktik

Auslöser der Diskussionen waren Klopps Aussagen in der Halbzeitpause der Champions-League-Partie zwischen Bayern und dem FC Arsenal (2:2) gewesen. Bei DAZN hatte sich der 59-Jährige verwundert über das Pressing der Münchener gezeigt: „Ich habe bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht. Aber ich will mich einfach weiterbilden“, erklärte Klopp. Mal verteidige der Rekordmeister mannorientiert, mal in einer Mischform. „Ich bin nicht der Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen“, stellte Klopp klar.

Seine Aussagen schlugen hohe Wellen. Bayern-Trainer Vincent Kompany wollte sich nach der Partie nicht dazu äußern. „Dazu sage ich nichts zu. Nächste Frage“, blockte der Belgier mit einem Lächeln ab.

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Auch Babbel staunt über Kompany

Auch Babbel gab zu, dass er das Pressingverhalten der Bayern nicht ganz durchschaue: „Nein, also das wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich kapiere das alles, was Kompany macht.“ Gleichzeitig zeigte sich der Europameister von 1996 beeindruckt von der Arbeit des Bayern-Coaches.

Vor allem beim 6:1-Torspektakel gegen RB Leipzig habe ihn das Offensivspiel der Bayern begeistert. „Du hast das Gefühl gehabt, die sind einen Mann mehr auf dem Platz“, schwärmte er. Seine Lösung für das taktische Rätsel? „Vielleicht muss ich mich mal mit Vincent Kompany treffen und mir das erklären lassen.“