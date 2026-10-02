Nur ein Stürmer-Tor - und alle fragen sich, warum

Patson Daka kehrt verletzt von seiner Länderspielreise zurück und fehlt dem Hamburger SV vorerst.

Der Hamburger SV muss vorerst auf Angreifer Patson Daka verzichten. Untersuchungen nach der Rückkehr des 27-Jährigen von der sambischen Nationalmannschaft zeigten einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Daka wird mehrere Wochen fehlen.

HSV-Stürmer Daka verletzt sich bei Länderspieleinsatz

Daka war bei der 1:3-Niederlage Sambias am vergangenen Freitag gegen Algerien in der Afrika-Cup-Qualifikation ausgewechselt worden.

Patson Daka fehlt dem Hamburger SV vorerst Patson Daka fehlt dem Hamburger SV vorerst © IMAGO/Eibner

Der Neuzugang von Leicester City kam in dieser Bundesliga-Saison in allen fünf bisherigen HSV-Pflichtspielen zum Einsatz, wartet aber noch auf seinen ersten Treffer.

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