Der VfB-Torjäger Deniz Undav macht beim deutlichen Erfolg gegen Fürth mit einer guten Leistung auf sich aufmerksam.

Der nicht in die Nationalmannschaft berufene Deniz Undav hat in einem Testspiel seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt. Beim 5:0 (3:0) des VfB Stuttgart gegen den Zweitligisten Greuther Fürth traf Undav doppelt. Der WM-Teilnehmer erzielte das frühe 1:0 (15.) und nutzte kurz vor der Pause einen Torwartfehler von Gäste-Keeper Silas Prüfrock zu seinem zweiten Treffer (37.).

Zudem waren Grischa Prömel (17.), Tim van der Leij (77.) und Jamie Leweling (86.) erfolgreich. Der 30 Jahre alte Undav war zwei Monate nach der WM vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp etwas überraschend nicht in das 44-köpfige Aufgebot für die vier Spiele in der Nations League berufen worden.

Deniz Undav trifft im Test doppelt Deniz Undav trifft im Test doppelt © AFP /SID/THOMAS KIENZLE

Beim frühen Ausscheiden der Nationalmannschaft in den USA, Mexiko und Kanada war der Stuttgarter mit fünf Scorerpunkten noch einer der wenigen Lichtblicke im Kader von Ex-DFB-Coach Julian Nagelsmann.

Nach 19 Bundesligatreffern in der vergangenen Spielzeit wartet Undav in dieser Saison aber noch auf sein erstes Pflichtspieltor.

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