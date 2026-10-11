Die bösen Befürchtungen bestätigen sich: Schlüsselspieler Nicolai Remberg fehlt dem Hamburger SV monatelang.

Der Hamburger SV hat den dramatischen 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim teuer bezahlt und Nicolai Remberg verloren. Wie der Verein am Sonntagvormittag bekanntgab, hat sich der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Remberg musste in Sinsheim nach 41 Minuten ausgewechselt werden. Gestützt wurde er vom Feld geführt und durch Miro Muheim ersetzt, der das späte Siegtor für den HSV erzielte. Noch während der Begegnung kehrte Remberg mit einer Bandage und auf Krücken gehend an den Spielfeldrand zurück.

Nicolai Remberg fehlt dem HSV monatelang Nicolai Remberg fehlt dem HSV monatelang © IMAGO/Jan Huebner

Bereits nach dem Spiel hatte HSV-Trainer Merlin Polzin befürchtet, dass Remberg sich schwerer verletzt hat. „Es sieht absolut beschissen aus, es besteht definitiv der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung. Wir müssen die genauere Untersuchung abwarten. Aber es hat ihn ziemlich schwer erwischt. Rambo ist das Paradebeispiel als Leader, wie wir uns Jungs vorstellen. Das würde uns schwer treffen.“

Remberg war zur Vorsaison 2025/26 von Holstein Kiel zum HSV gewechselt und hatte sich auf der Sechser-Position zum absoluten Stammspieler entwickelt. Als Zeichen für seine Wichtigkeit trägt der 26-Jährige seit dieser Saison zudem die Kapitänsbinde. Inzwischen kommt Remberg auf 40 Pflichtspiele für die Hamburger.

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