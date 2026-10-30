HSV: Torunarigha zurück, spielt Bornauw?

Der Abwehrchef kann bei der Revanche für das Pokalaus gegen Eintracht Frankfurt vermutlich dabei sein.

Vor der Pokal-Revanche bei Eintracht Frankfurt haben sich die Personalprobleme beim Hamburger SV zumindest etwas gebessert. Innenverteidiger Jordan Torunarigha (29) steht am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) nach vier verpassten Pflichtspielen wieder zur Verfügung, Abwehrchef Sebastiaan Bornauw (27) konnte immerhin wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Ob der Belgier, der nach seinem Zusammenprall mit Eintracht-Keeper Noah Atubolu unter der Woche im DFB-Pokal (1:3) ausgewechselt werden musste, einsatzfähig ist, werde nach dem Abschlusstraining entschieden, sagte Trainer Merlin Polzin.

Torunarigha zurück, reicht es für Bornauw?

Torunarigha „wird wieder ein Teil vom Kader sein. Da freue ich mich auch für uns in der angespannten Situation“, sagte der Coach, der aber auf Nicolas Capaldo, Nicolai Remberg, Fabio Vieira, Yussuf Poulsen und Bilal Nadir verzichten muss.

Das Pokalaus zu Hause gegen Frankfurt am Dienstagabend habe „uns schon sehr geschmerzt“, sagte Polzin. Fünf Tage später warte jetzt aber ein anderer Wettbewerb: „Ich bin gespannt, was die Frankfurter vorhaben.“

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