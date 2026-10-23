Hütter über Krösche-Nachfolge: „Gibt klaren Plan“

Eintracht-Trainer Adi Hütter beteiligt sich an der Suche nach einem Nachfolger für Markus Krösche nicht aktiv, ist über den Prozess aber bestens informiert.

Adi Hütter hat volles Vertrauen in die Suche nach einem Nachfolger für Markus Krösche als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt. „Es gibt einen klaren Plan auch ohne Markus“, sagte der SGE-Coach am Freitag. Es werde jemand gesucht, „der zum Klub passt.“

Er selbst sei an der Suche nicht aktiv beteiligt, sagte Hütter vor dem anstehenden Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr), „meine Kernkompetenz ist es, Trainer zu sein.“

Schwere Aufgabe in Dortmund: Adi Hütter Schwere Aufgabe in Dortmund: Adi Hütter © picture-alliance/dpa/SID/Florian Wiegand

Er werde von Beck und dem neuen Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann, der auch Krösches Rolle interimsmäßig übernommen hat, aber „immer wieder informiert, wie es ausschaut, wer Kandidat sein könnte.“

Hütter über Krösche: „Rechne ich ihm sehr hoch an“

Über den Wunsch nach Freistellung von Markus Krösche, dem die Eintracht am vergangenen Sonntagabend entsprochen hatte, war Hütter am Sonntagvormittag informiert worden: „Wir haben uns bei mir in der Wohnung getroffen und hatten ein tolles Gespräch. Das rechne ich ihm sehr hoch an, dass er persönlich bei mir vorbeigeschaut hat.“

Nach einer bewegten Woche will Hütter den Fokus beim Fußball-Bundesligisten nun wieder aufs Sportliche lenken, beim Tabellenzweiten aus Dortmund warte eine der „Top-Mannschaften der Liga“. Deren Trainer Niko Kovac, mit dem Hütter gut befreundet ist, habe eine „klare Idee von Fußball. Sie sind eine Heimmacht.“

Nach der jüngsten Ergebniskrise und dem befreienden 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln am vorigen Freitag hofft der Österreicher jedoch, „dass wir da anschließen, wo wir gegen Köln aufgehört haben.“ Dabei kann Hütter personell voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen, einzig der Einsatz von Malik Pimpong war am Freitag noch offen.

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