"Muss es sein, dass Klopp das im Live-TV tut?"

Oliver Kahn wundert sich über die Aussagen von Jürgen Klopp im Zusammenhang mit der Taktik des FC Bayern. Der Bundestrainer müsse auch an "Kollegialität" denken.

Oliver Kahn, früherer Profi und Klubboss des FC Bayern, zeigt sich verwundert über die Aussagen von Bundestrainer Jürgen Klopp zur Münchner Taktik und der Rolle von Torgarant Harry Kane darin. „Ich glaube, es geht hier auch ein bisschen um Kollegialität unter den Trainern“, sagte Kahn in der Sendung „Triple – der Hagedorn Fußballtalk“ auf RTL/Sky Sport.

„Und ich glaube“, führte der einstige „Titan“ aus, „gerade ein Bundestrainer muss schon genau wissen, was er da sagt. Denn das könnte, und das passiert ja genau jetzt, dazu führen, dass wir über diese Worte diskutieren. Mich haben die Worte überrascht, weil man das von einem Bundestrainer normalerweise nicht kennt.“

Oliver Kahn wundert sich über Äußerungen von Jürgen Klopp Oliver Kahn wundert sich über Äußerungen von Jürgen Klopp © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Klopp hatte am Rande des Champions-League-Spiels der Münchner gegen den FC Arsenal (2:2) über Kanes Rolle gesprochen. Der Mittelstürmer sei „überall“ auf dem Platz, sagte er bei DAZN: „Das finde ich mit Ball in Ordnung, aber gegen den Ball?“

Da ist Kane mitunter am eigenen Strafraum zu finden – sehr zur Verwunderung des Bundestrainers: „Ich bin nicht der Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen. Aber abschließend dahinter gestiegen bin ich auch nicht.“

Nationaltrainer oder Experte? Kahn wundert sich über Klopp

Bei Kahn rief das Stirnrunzeln hervor. „Ich habe erst nachdenken müssen, ob er Nationaltrainer ist oder immer noch Fußballexperte“, sagte er und bemängelte, dass Klopps Aussage „auch als Kritik an einem Vereinstrainer gewertet werden könnte. Ich glaube, das sollte Jürgen Klopp schon auch klar sein.“

Spätestens nach seiner „schwierigen“ Aussage im WM-Vorfeld, wonach der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann „noch“ für die Aufstellung der DFB-Elf verantwortlich sei. Dafür hatte sich Klopp später entschuldigt.

Bayern-Coach Kompany reagierte ganz cool auf Klopps Analyse. „Ja, da sage ich nichts zu. Nächste Frage“, sagte er, ehe er Kanes Rolle später sachlich erklärte.