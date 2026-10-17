Bayern-Superstar Michael Olise setzt nach seinem Platzverweis in Norwegen ein klares Zeichen. Harry Kane schwärmt von seinem Teamkollegen - und verrät, wie sich der Franzose zuletzt gefühlt hat.

Bayern-Superstar Harry Kane hat die starke Reaktion seines Teamkollegen Michael Olise auf den Platzverweis in Norwegen positiv hervorgehoben – und zugleich Einblicke in dessen Gefühlsleben gewährt.

„Er hat auf dem Trainingsplatz und auch heute im Spiel gezeigt, dass seine Reaktion auf absolutem Topniveau war“, sagte Kane nach dem 6:1-Kantersieg der Bayern gegen RB Leipzig.

Harry Kane (l.) klatscht mit Michael Olise ab Harry Kane (l.) klatscht mit Michael Olise ab © IMAGO/Sven Simon

Olise war wegen seines Platzverweises in der Champions League bei Viking FK zuletzt in die Kritik geraten. Der Franzose ließ sich von Gegenspieler Zlatko Tripic so lange provozieren, bis ihm die Sicherungen durchbrannten und er dem Viking-Kapitän den Ball ins Gesicht warf. Auf die erste Gelbe Karte folgte so die zweite – und eine Sperre für das kommende Königsklassen-Duell mit dem FC Arsenal.

Olise? „Er wird ein tolles Spiel verpassen“

„Natürlich war er enttäuscht. Er will bei jedem Spiel dabei sein. Und ich habe danach gesagt: Er wird am Mittwoch ein tolles Spiel verpassen, in dem er, wie ich weiß, gerne gespielt hätte. Das gehört zum Leben“, erklärte Kane.

Gegen Leipzig hatte sich Olise wieder in Bestform präsentiert, steuerte zum überlegenen Sieg ein Tor und eine Vorlage bei.

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„Seine Reaktion heute fand ich überragend. Wir haben ja schon in dieser Saison darüber gesprochen, wie gut er gewesen ist. Und das hat er heute erneut gezeigt“, lobte Kane seinen Mitspieler.

Gegen Arsenal werde Olises Abwesenheit zu spüren sein: „Wenn einer deiner wichtigsten Spieler fehlt, wirst du das ganz sicher spüren. Aber dann müssen andere Verantwortung übernehmen und ihre Chance nutzen. Wir sprechen viel über den Kader. Wir sprechen darüber, für seinen Moment bereit zu sein. Und wer auch immer spielt, wird bereit sein müssen. Das ist der Konkurrenzkampf beim FC Bayern.“

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