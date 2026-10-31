Karten-Hagel! Leverkusen und Stuttgart gehen sich an die Gurgel

Das hitzige Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart läuft kurz vor der Pause aus dem Ruder. Nach gleich mehreren Rudelbildungen hagelt es Karten.

Karten-Hagel im hitzigen Bundesliga-Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart (JETZT im LIVETICKER)! Kurz vor der Pause lief die schon wild gestartete Partie zwischen den beiden Europacup-Teilnehmern so richtig aus dem Ruder.

Auslöser in der 39. Minute waren gleich mehrere harte Zweikämpfe in Serie, bei denen die Leverkusener mehrfach auf die Socken bekamen – gepfiffen wurde dann ein zu heftiger Einsatz gegen Afonso Moreira. Danach ging es zur Sache!

Es wurde hitzig zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart Es wurde hitzig zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart © IMAGO/Nordphoto

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart wird zum Karten-Festival

Schubsereien, Trikotziehen, giftige Ansagen in beide Richtungen – innerhalb von Sekunden hatten sich gleich zwei Rangel-Zellen gebildet, Schiedsrichter Benjamin Brand und seine Assistenten hatten ihre liebe Mühe, die ganzen Streithähne wieder voneinander zu trennen. Unter anderem waren Stuttgarts Jeff Chabot und Leverkusens Aggressiv-Leader Facundo Medina im Zentrum der Rudelbildung.

Als sich die Lage beruhigt hatte, hagelte es dann Karten: Medina und Aleix Garcia hatten sich mit ihrem Einsatz Gelb verdient, auf der Gegenseite wurden Chabot und Luca Jaquez verwarnt. Letzterer hatte kurz darauf mächtig Glück, dass sein Ellenbogenschlag in Moreiras Gesicht von Brand nicht als strafbar erkannt wurde – sonst hätte das Gelb-Rot sein müssen.

Kurios: Das erste Foul gab es quasi schon mit Anpfiff – Ermedin Demirovic war direkt im Mittelkreis in Medina hineingelaufen, kaum dass der Ball im Spiel war.

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