Klopp und Demichelis? Matthäus wittert Verschwörung

Nach dem 1:6 in München gerät Martín Demichelis in Leipzig mehr und mehr unter Druck. Auch Lothar Matthäus will einen zeitnahen Trainerwechsel auf der RB-Bank nicht ausschließen. Er verrät, welche Rolle Jürgen Klopp spielt.

Wieder gastierte RB Leipzig in der Münchner Allianz Arena, wieder kamen die Sachsen gegen den FCB unter die Räder. Auf die 0:6-Pleite in der Vorsaison folgte am Samstagabend eine 1:6-Klatsche beim FC Bayern, Trainer Martín Demichelis und die Klub-Verantwortlichen um Sportvorstand Marcel Schäfer wählten drastische Worte.

Bei RB zeichnet sich ein durchaus kurioser Trend ab: Auf der einen Seite gewann Leipzig bislang jedes seiner Heimspiele, ohne dabei auch nur einen Gegentreffer kassiert zu haben. Auf der anderen Seite setzte es ausschließlich Niederlagen, sobald die Sachsen in der Ferne antreten mussten.

Lothar Matthäus äußert sich zur Unruhe bei RB Leipzig Lothar Matthäus äußert sich zur Unruhe bei RB Leipzig © IMAGO/HMB-Media International

Matthäus erklärt Unruhe in Leipzig

Auch deshalb gibt es bei RB Leipzig gewisse Unruhe, die sich auch in der Trainerfrage widerspiegelt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist sich nicht sicher, wie lange Demichelis dem Druck im RB-Kosmos standhalten kann. „Leipzig hat im Kader die Qualität, mit der man einen Champions-League-Platz erreichen müsste. Aber es gibt eben sehr viel Unruhe, man sieht es auch, wie über den Trainer gesprochen wurde“, erklärte Matthäus bei einem Termin mit Wettanbieter Interwetten, an dem auch SPORT1 teilnahm.

Der 65-Jährige ist sich sicher, dass der Trainerwechsel vor der Saison – Demichelis war auf Ole Werner gefolgt – nicht überall in RB-Kreisen positiv ankam. Aus seiner Sicht nahm der jetzige Bundestrainer Jürgen Klopp, der zuvor als Head of Global Soccer bei Red Bull tätig war, entscheidenden Einfluss. „Es war eine einstimmige Entscheidung, dass ein neuer Trainer kommt, nämlich von Jürgen Klopp. Aber es war eben keine einstimmige Entscheidung, dass der ehemalige Trainer (Ole Werner; d. Red.) gehen musste.“

Werner habe in Leipzig einen „super Job“ gemacht und den Klub zurück in die Champions League geführt. Angesichts der ausbleibenden Konstanz in der laufenden Saison würden die RB-Bosse in der Salzburger Schaltzentrale schon ein bisschen nervös werden, „weil ich glaube nicht, dass sie alle mit diesem Trainerwechsel einverstanden waren“, führte Matthäus weiter aus.

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Hat Klopp Demichelis in Leipzig durchgedrückt?

Leipzig hatte Werner am 17. Juni freigestellt. Immer wieder hatte sich Klopp für eine Demichelis-Anstellung starkgemacht, traf sich mit dem Argentinier auch auf Mallorca. Auf das besondere Verhältnis zwischen Demichelis und dem heutigen Bundestrainer wollte Matthäus zunächst nicht eingehen, später holte er aber aus: „Jürgen Klopp hat ihn (Demichelis) im Endeffekt durchgebracht in Salzburg, dass er in Leipzig trainieren kann und dass er Cheftrainer wird. Das haben viele Leute in Leipzig, schätze ich, ein bisschen anders gesehen. Und deswegen gibt’s da Unruhe.“

Sollte Leipzig nicht die Kurve kriegen, ist Matthäus davon überzeugt, „dass man dann nicht ruhig bleibt in Salzburg, sondern dass es dann vielleicht auch in Leipzig nicht nur Diskussionen gibt, sondern sogar einen Trainerwechsel“.

Das Auswärtsspiel in der Champions League bei Real Madrid (Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER) ist dabei aber nicht entscheidend. „Da gilt man sicher nicht als Favorit“, sagte Matthäus – schob aber hinterher: „So ein Gesicht, das sie am Samstag in München gezeigt haben, akzeptiert keiner von den Verantwortlichen.“