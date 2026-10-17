Koch nach Eintracht-Sieg: „War keine einfache Woche“

Der Eintracht-Kapitän hatte nach dem 0:6 in Leipzig eine Woche zuvor viel Kritik einstecken müssen, diese war nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.

Robin Koch schenkte nach dem erlösenden Sieg gegen den 1. FC Köln sein Trikot einem kleinen Fan, die Erleichterung war dem Kapitän von Eintracht Frankfurt deutlich anzusehen. „Es war für mich keine einfache Woche. Wir sind sehr froh über den Sieg, das war extrem wichtig“, sagte der 30-Jährige nach dem knappen 1:0 (0:0) bei Sky.

Koch hatte nach dem 0:6 in Leipzig eine Woche zuvor viel Kritik einstecken müssen, diese war nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. „Ich habe ja schon ein bisschen was erlebt. Natürlich ist es nie schön, wenn man in der Presse so viel über sich lesen muss. Aber das gehört zum Fußball dazu. Wichtig ist, dass man im Kopf klar bleibt und eine Reaktion zeigt“, sagte Koch.

Der Routinier zeigte sich auch dankbar gegenüber Adi Hütter. Der Eintracht-Trainer hatte vor der Begegnung jegliche Zweifel an der Stellung seines Kapitäns beiseite gewischt. In Leipzig war Koch zur Halbzeit ausgewechselt und anschließend von Hütter mit deutlichen Worten in die Pflicht genommen worden. Auch in den Medien gab es Kritik. „Ich bin froh, dass ich es abbekommen habe und nicht die Schwächeren. Das ist in Ordnung“, sagte Koch.

Nach dem Spiel gegen Köln hatte Hütter angesichts der Reaktion seines Spielführers auch ein Sonderlob für Koch übrig. „Es ist nie einfach, wenn man auch von seinem Cheftrainer kritisiert wird. Aber am Ende geht es darum, dass ich eine Wirkung erzielen wollte. Robin hat sich das zu Herzen genommen, deswegen bekommt er ein Extralob“, sagte der Österreicher bei Sky.

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Koch verriet zudem, dass er sich in der schwierigen Woche auch von seinem Vater Ratschläge geholt hatte – Harry Koch hatte von 1995 bis 2003 für den 1. FC Kaiserslautern gespielt und kennt das Profileben bestens. „Klar, mit dem telefoniere ich ab und zu. Gerade in so einer Situation hat er den einen oder anderen Rat“, sagte Robin Koch – und verschwand ohne sein verschenktes Trikot in Richtung Umkleidekabine.