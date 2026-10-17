„Lerne von ihm“: Karl schwärmt von Olise

Der Youngster hat einen der weltbesten Spieler auf seiner Position vor sich. Doch er sieht die positiven Seiten an dieser Situation.

Bayerns Toptalent Lennart Karl sieht seinen Positions-Konkurrenten Michael Olise auch als Vorbild für sich selbst. „Das ist natürlich etwas sehr Besonderes für mich. Ich lerne von ihm sehr viel im Training. Ich schaue mir immer seine Sachen an“, sagte der 18-Jährige im Interview mit DAZN: „Natürlich habe ich auch meine Fähigkeiten, was er zum Beispiel nicht so gut kann wie ich, aber er macht natürlich alles. Die meisten seiner Fähigkeiten sind schon echt überragend, wie er sich bewegt und sowas. Das ist schon echt weltklasse.“

Sein größtes Vorbild bleibe aber Lionel Messi. „Ich würde noch sehr, sehr gerne weiter so machen, wie er es gemacht hat. Er ist einfach ein überragender Spieler. Ich schaue mir sehr viele Videos von ihm an“, erzählte Karl: „Das größte Vorbild, was es gibt für mich im Fußball. Auf jeden Fall will ich das Dribbling haben und die Größe würde ich sagen, habe ich schon.“

Mit seinen Fähigkeiten im Dribbling könne er auch der Nationalmannschaft viel geben. „Sehr cool, sowas in Deutschland eigentlich dann zu haben. Das war ja immer das Problem eigentlich. Die Eins-gegen-Eins-Spieler hatten wir nicht so, deswegen ist es schon eine sehr wichtige Rolle“, betonte der Rechtsaußen.

Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp gehe im DFB-Team „das meiste mit Energie, einfach nach hinten laufen, sehr defensiv, man muss einfach Vollgas geben. Das merkt man auch im Training. Jeder gibt einfach Gas und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten.“