Konrad Laimer verpasst das Spiel gegen Augsburg. Der Bayern-Star fehlt aus einem sehr guten Grund.

Der FC Bayern muss beim Auswärtsspiel in der Bundesliga gegen den FC Augsburg auf Konrad Laimer verzichten. Der Österreicher steht nicht im Kader, weil er Vater geworden ist – das gaben die Münchner selbst offiziell bekannt.

Laimer und seine Frau Ines-Sarah wurden zum zweiten Mal Eltern. Im Dezember 2024 hatten sie bereits eine Tochter willkommen geheißen.

Den vakanten Platz im Aufgebot des FC Bayern nahm der im Sommer zum Verkaufskandidaten erklärte Sacha Boey ein. Der Franzose nahm zunächst auf der Bank Platz. In der Startelf wurde Laimer von Josip Stanisic ersetzt.

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