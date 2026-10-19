Matthäus sieht Kane und Olise als Ballon-d’Or-Favoriten

Für den Rekordnationalspieler haben zwei Profis des FC Bayern im Rennen um den Ballon d'Or 2026 die Nase vorn.

Für Lothar Matthäus haben zwei Profis des FC Bayern im Rennen um den Ballon d’Or 2026 die Nase vorn. „Wenn ich die letzte Saison bewerte, dann gibt es nur zwei Spieler, die infrage kommen: nämlich Harry Kane und Michael Olise. Und das sage ich nicht, weil ich mal beim FC Bayern gespielt habe“, sagte der Rekordnationalspieler am Montag bei einem Interwetten-Termin in München.

Für Kane und Olise spreche das Gesamtpaket. „Sie haben einfach performt, haben Tore geschossen, Titel gewonnen, sind ins Champions-League-Halbfinale gekommen“, so Matthäus. Bei der Konkurrenz treffe das nicht zu. „Yamal ist zwar Weltmeister geworden, hat bei der WM aber nicht überzeugt. Mbappé hat keinen Titel gewonnen. Rodri war nur bei der WM in Top-Form und dort auch zurecht bester Spieler“, sagte der 65-Jährige.

Michael Olise (r.) und Harry Kane (l.) Michael Olise (r.) und Harry Kane (l.) © IMAGO/DeFodi Images

Matthäus plädiert für frühere Vergabe

Die prestigeträchtige Auszeichnung, die Matthäus 1990 selbst holte, wird am 26. Oktober in London verliehen. Eine frühere Vergabe sei indes wünschenswert.

„Ich bin jemand, der Regeln wichtig findet. Deshalb sollte nach dem WM-Finale Schluss sein, nicht erst zwei Monate später. Yamal hat in den letzten Wochen sicher ein paar Prozente dazu gewonnen, obwohl das gar nicht mehr zählen dürfte“, sagte er.