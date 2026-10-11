Julian Nagelsmann wird bei RB Leipzig gehandelt. Roger Schmidt, Head of Global Soccer bei Red Bull, weist die Gerüchte jedoch entschieden zurück.

Roger Schmidt hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach es Julian Nagelsmann zurück zu RB Leipzig ziehen könnte. Der Head of Global Soccer bei Red Bull stellte sich stattdessen demonstrativ hinter Trainer Martin Demichelis.

Im ZDF-Sportstudio wurde Schmidt am Samstagabend gefragt, ob in den vergangenen Wochen Nagelsmanns Name gefallen sei. Daraufhin gab er sich zunächst ahnungslos: „Meinen Sie bei RB Leipzig? Nicht, dass ich wüsste. Nicht bei mir.“

Julian Nagelsmann trat nach dem WM-Aus als Bundestrainer zurück Julian Nagelsmann trat nach dem WM-Aus als Bundestrainer zurück © IMAGO/APL

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein erklärte, dass der Name immer wieder kursiert sei. „Das ist ja ganz normal heutzutage in dem Geschäft. Da muss man immer wieder solche Themen bearbeiten, wenn man mal ein oder zwei Spiele verliert“, reagierte Schmidt und betonte: „Wir sind da ganz weit von entfernt.“

RB Leipzig: Roger Schmidt stützt Martin Demichelis

Sky hatte zuletzt nach dem durchwachsenen Saisonstart der Leipziger mit zwei Siegen aus vier Ligaspielen und dem verpatzten Champions-League-Auftakt berichtet, dass es im Klub Befürworter für Nagelsmann gebe. Der Ex-Bundestrainer coachte die Sachsen bereits zwischen 2019 und 2021.

Nach dem furiosen 6:0-Sieg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt machte sich Schmidt nun für den aktuellen Coach Demichelis stark.

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„Was wir brauchen, ist eine gewisse Kontinuität auf der Trainerposition. Im Moment sind wir froh, wie das heute gelaufen ist. Unsere Trainer bekommen die maximale Unterstützung auch von uns vom Global Team. Wir sind total darauf fokussiert“, erklärte der RB-Verantwortliche.

Schmidt: „Das gewisse Extra, um Spiele zu gewinnen“

Schmidt, der seit dem 1. Oktober der Nachfolger von Jürgen Klopp bei Red Bull ist, habe Demichelis am Donnerstag erstmals getroffen.

„Ich habe Erfahrung mit argentinischen Spielern – insbesondere bei Benfica – und ich mag deren Mentalität. Die meisten argentinischen Spieler haben in ihren Vereinen Führungsrollen, sie bringen das gewisse Extra, das man braucht, um Spiele zu gewinnen. Diesen Eindruck habe ich von ihm auch bekommen“, schilderte er.

Die kommenden Aufgaben haben es in sich: Am Dienstag trifft Leipzig in der Königsklasse auf die PSV Eindhoven, dann geht es auswärts zum FC Bayern und zu Real Madrid.

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