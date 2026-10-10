Der Augsburger trifft gegen den FC Bayern nach acht Sekunden. Manuel Neuer macht mit seinem Patzer einen historischen Treffer möglich.

Robin Fellhauer hat nach einem dicken Patzer von Manuel Neuer das schnellste Tor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga erzielt. Der Augsburger brachte sein Team gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München bereits nach acht Sekunden in Führung und löste damit Kevin Volland und Karim Bellarabi (jeweils neun Sekunden) ab.

Luis Díaz spielte den Ball nach dem Anstoß auf Torhüter Neuer zurück. Diesem sprang das Spielgerät zu weit vom Fuß, danach chippte Neuer den Ball an den Rücken von Fellhauer, der alleine Richtung leeres Tor lief und zur Führung traf. –

Die schnellsten Tore der Bundesliga-Geschichte:

1. Robin Fellhauer (FC Augsburg/acht Sekunden) am 10. Oktober 2026 gegen den FC Bayern

2. Kevin Volland (TSG Hoffenheim/neun Sekunden) am 22. August 2015 gegen den FC Bayern

2. Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen/neun Sekunden am 23. August 2014 bei Borussia Dortmund

4. Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen/elf Sekunden) am 30. März 2002 gegen den 1. FC Kaiserslautern

4. Giovane Elber (Bayern München/elf Sekunden) am 31. Januar 1998 gegen den Hamburger SV

4. Paul Freier (VfL Bochum/elf Sekunden) am 24. Mai 2003 gegen 1860 München